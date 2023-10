ACP vence o Rolândia EC pela quinta rodada da série C

Em partida realizada na manhã desta quinta-feira (12/10), o ACP venceu a equipe do Rolândia EC pelo placar de 5 a 1. A partida foi válida pela quinta rodada da primeira fase da terceira divisão do Campeonato Paranaense de 2023 e foi realizada no Estádio Municipal Waldemiro Wagner, em Paranavaí.

No primeiro tempo, aos 29 minutos, Fernando abriu o placar para o ACP. Aos 43 minutos, Rafael (REC) marcou emparando para o REC e aos 44 minutos, Cirilo marcou colocando o ACP novamente na frente do placar.

No segundo tempo, aos 10 minutos, Celestino, aos 25 minutos, Wembley marca o quarto do ACP e aos 43 minutos Varolo marca o quinto, decretando o placar final: ACP 5x1 REC.

Na próxima rodada o ACP viajará para Rolândia onde enfrentará o Nacional. A partida será no próximo domingo, dia 15/10.