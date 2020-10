ACP vence o Sub-20 em jogo treino por 1 a 0

Na tarde desta quarta-feira (30/9) a equipe do ACP venceu novamente o Sub-20 pelo placar de 1 a 0. O gol do vermelhinho foi marcado no início do jogo pelo atleta Jean.

O técnico Rafael de Souza começou com: Farias, Gabriel, Gruh, Asa e Ricardinho, Dada, Ednaldo, Jean, Nicolas, Léo e Rilber. No segundo tempo o técnico realizou dez alterações, aproveitou para dar ritmo a alguns garotos, e ainda observar cinco jogadores que vieram de Foz do Iguaçu para avaliação, indicado pelo craque Anderson (ex-seleção brasileira de futsal).

“O jogo novamente foi muito truncado, o time deles vem fechado, e permanecem mesmo quando estão atrás do placar, especificamente, no jogo de hoje, eles até tiveram duas boas oportunidades de contra-ataque pois nosso time não teve a paciência para entrar na defesa deles, normal, você está vencendo e o adversário não sai, a ansiedade vai tomando conta e você acaba forçando algumas jogadas para ampliar, estamos controlando muito bem o jogo, mas precisamos melhorar muito na hora de furar esses bloqueios”, disse o técnico.

O time se reapresentou na manhã desta quinta-feira (1º/10) na acadêmica MG e a tarde a partir das 17h volta a treinar no estádio Dr. Waldemiro Wagner. No próximo sábado (3/10), está programado um jogo treino contra a equipe amadora de Diamante do Norte.

Fonte: Assessoria Atlético Clube Paranavaí