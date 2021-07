Paranavaí abriga construção do novo núcleo genético da Agroceres Pic

O município de Paranavaí foi escolhido pela empresa Agroceres Pic, líder no mercado de genética de suínos, como sede do novo núcleo genético da multinacional. Com a chegada da empresa, espera-se que um novo ciclo de desenvolvimento econômico atinja toda a região noroeste.

A unidade terá 70 mil m² de área construída e capacidade para alojar 3.600 fêmeas de elite e uma produção estimada em até 110 mil animais por ano, tornando a unidade na maior da América do Sul.

Segundo o gerente de produção da Agroceres Pic, Nevton Brun, o investimento da empresa prevê a construção de duas novas unidades de produção em Paranavaí: um novo Núcleo Genético, que se chamará Gênesis, e uma Unidade de Disseminação de Genes (UDG). Em paralelo, e para dar suporte às duas novas unidades de produção, a empresa vai construir também uma fábrica de ração que terá capacidade de produção de 35 mil toneladas por ano.

“A escolha da cidade de Paranavaí para a construção de nosso empreendimento é resultado de muita pesquisa e análise. Além da localização estratégica da cidade, que está em uma região sem tradição na produção de suínos, o que confere um alto grau de isolamento para nossa unidade, Paranavaí tem uma excelente infraestrutura, com fácil acesso, boas estradas e um ótimo IDH, que era algo que procurávamos”, disse Nevton.

O Núcleo Genético Gênesis e a UDG Paranavaí estão instalados em uma área de aproximadamente 600 hectares. Destes, 10 hectares serão utilizados para a construção das unidades e o restante destinados à Área de Proteção Permanente (APP), reserva legal e recomposição da floresta nativa, com vistas ao fortalecimento da biossegurança da área.

As obras para a construção de nossas unidades produtivas já foram iniciadas. Já temos o licenciamento ambiental e a documentação em ordem, o terreno terraplanado e concluímos o orçamento com a construtora. A Unidade de Disseminação de Genes deve entrar em operação no primeiro semestre de 2022. Já o novo Núcleo Genético Gênesis tem projeção para estar em pleno funcionamento no primeiro trimestre de 2023.

Para a construção das duas unidades, devem ser gerados cerca de 400 empregos. Assim que finalizada a fase de obras, cerca de 300 empregos entre diretos e indiretos.

“A chegada da Agroceres vai criar uma nova cultura de alimentos em Paranavaí. Nossa cidade já é forte com gado e frango, agora vamos acrescentar a suinocultura. É um ganho enorme não só para Paranavaí, mas para toda região, pois serão gerados centenas de empregos diretos e indiretos. Tudo isso consolida nossa força no agronegócio”, exalta o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Nos próximos dias, o secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, deve visitar Paranavaí e o prefeito KIQ levará o secretário até o local das obras da Agroceres Pic.

