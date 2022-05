Agência do Trabalhador abre inscrições para curso de Aplicação de Revestimento Cerâmico e Porcelanato

A Agência do Trabalhador abriu nesta sexta-feira (27/5) o período de inscrições para os interessados em fazer o curso gratuito de Aplicação de Revestimento Cerâmico e Porcelanato. O curso terá carga horária de 120 horas e, para se inscrever, é necessário ter 18 anos completos e Ensino Fundamental Incompleto. Mas atenção: o número de vagas é limitado. Estão abertas apenas 16 vagas para a turma.

O agendamento para se inscrever no curso deve ser feito através do link https://www.agendamento.pr.gov.br/age/pages/publico. Basta clicar em “agendar”, selecionar o atendimento “Qualificação Profissional”, município Paranavaí, selecionar data e horário e comparecer na Agência do Trabalhador no dia e hora agendados, apresentando documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de endereço.

Veja também: Em um ano, mais de 350 pessoas foram qualificadas para o mercado através de cursos ofertados pela Agência do Trabalhador

No curso, os alunos irão aprender: processos de fabricação de revestimentos cerâmicos e porcelanatos; definições e características técnicas; aplicações especiais; planejamento dos painéis; disposição do assentamento; argamassa de assentamento; juntas de assentamento; preparação dos revestimentos e porcelanatos; identificação do uso correto de ferramentas e equipamentos; habilidades fundamentais (medir, marcar, prumar, esquadrejar e alinhar); cortar placas cerâmicas e porcelanatos; assentamento de revestimentos cerâmicos e porcelanatos; rejuntamento de placas cerâmicas e porcelanatos; defeitos decorrentes de má aplicação; principais patologias; planejar e organizar com qualidade e segurança no local de trabalho; definir tipos de acabamentos; paginar a superfície a ser revestida.

As aulas serão realizadas no SENAI de Paranavaí, no período de 6 de junho a 27 de julho, de segunda a quinta-feira, das 13h30 às 17h30.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí