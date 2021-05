Estão abertas as inscrições para o processo seletivo Graduação 2020/2021 - IFPR

Aproveite a oportunidade e se inscreva para um de nossos cursos superiores no Campus Paranavaí:

- Licenciatura em Química (4 anos - noturno)

- Engenharia Elétrica (5 anos - integral)

- Engenharia de Software (4 anos - integral)

Veja também: Inscrições abertas para o Curso Licenciatura em Química

A seleção de candidatos será realizada mediante processo seletivo, exclusivamente por meio das notas obtidas em cada Área do Conhecimento (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Redação) no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), das edições de 2009 até 2020. Os candidatos poderão utilizar as notas obtidas apenas de um ano das edições do Enem.

As inscrições podem ser feitas até o dia 07 de junho, pelo site da Fundação de Apoio a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Funtef).

Acesse todas as informações no edital e na página do Processo Seletivo.

Início das aulas: Agosto (previsão)

Fonte: IFPR - Paranavaí