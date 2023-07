Recesso escolar: aulas da rede estadual de ensino vão até quinta-feira

A partir desta sexta-feira (7/7) os estudantes dos colégios estaduais do Paraná entram em recesso escolar. As férias de julho vão durar ao todo 17 dias, uma vez que as aulas serão retomadas no próximo dia 24.

Durante o período de recesso escolar, as secretarias das instituições seguem abertas para atendimento da comunidade escolar. Antes de os estudantes retornarem às aulas, os professores e demais profissionais da equipe pedagógica vão se dedicar, nos dias 20 e 21 de julho, ao estudo e planejamento do restante do ano letivo.

O segundo semestre das aulas, com a retomada do segundo trimestre letivo, começa na segunda-feira, 24 de julho, e vai até 20 de dezembro, conforme o calendário escolar de 2023.

Na rede estadual, o calendário é dividido em três trimestres: o primeiro aconteceu de 6 de fevereiro a 3 de maio. O segundo começou em 4 de maio e vai até 25 de agosto. Já o terceiro vai de 29 de agosto a 20 de dezembro.

Fonte: Agência Estadual de Notícias