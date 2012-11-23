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Candidatos a vereador para as eleições 2020 em Paranavaí

Publicado em 30 de Setembro de 2020

  

Continuando com a divulgação de informações para as eleições de 15 de novembro, vamos escrever sobre os candidatos a vereador. São 10 vagas que serão disputadas por 125 candidatos de 15 partidos diferentes.

Veja também: Paranavaí tem cinco candidatos a prefeito

Os partidos PCO, PSD, PSDB e PSTU são os partidos com menor número de candidatos a vereador com 1 candidato cada.

O PSB é o partido que lançou o maior número, 15 candidatos a vereador, seguido por PT com 14 candidatos e PL, PP e PSL, com 13 candidatos cada.

A tabela abaixo mostra o total de candidatos por partido, em ordem alfabética.

Total de candidatos a vereador para as eleições 2020 por partido, em Paranavaí
Total de candidatos a vereador para as eleições 2020 por partido

Apenas dois dos atuais vereadores não estão tentando a reeleição ao cargo.

Abaixo a lista com todos os candidatos a vereador, agrupados por partido e em ordem alfabética.

Nome Urna Nome Completo Número Partido
CRISTIANO VIZOTTO CRISTIANO BARBOSA VIZOTTO 70252 AVANTE
FÁBIA LOPES CENIRA FABIA LOPES DE MORAES 70123 AVANTE
GISLAINE RUIZ GISLAINE RUIZ DA SILVA 70700 AVANTE
JALDINEI JUNIOR VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 70222 AVANTE
VANIA GONCALVES VANIA ANGELA GONCALVES 70555 AVANTE
CHICO PREGUINHO FRANCISCO ESTEVAO GUIMARAES 23233 CIDADANIA
DR LEÔNIDAS LEONIDAS FAVERO NETO 23000 CIDADANIA
HANNA HANNA RAFAELA BOBATO LOPES 23333 CIDADANIA
LEANDRO LOPES LEANDRO PINTO ARAUJO LOPES 23500 CIDADANIA
MISÁ ZILDA GUSMAO DE MATOS 23001 CIDADANIA
ODAIR BARBEIRO ODAIR BATISTA PRIMO 23999 CIDADANIA
PEDRINHO DO BUFFET PEDRO BERNARDO DA SILVA 23456 CIDADANIA
PROFESSOR CLAUDIO CLAUDIO APARECIDO DE SOUSA 23321 CIDADANIA
SOL DO MERCADO SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SILVA 23123 CIDADANIA
TARUO YAMAGURO MARCOS TERUO YAMAGURO 23023 CIDADANIA
AUGUSTO LIRA AUGUSTO GREGORIO LIRA NETO 15500 MDB
BARRIGA ADRIANO RIBEIRO DA SILVA 15024 MDB
CHICAO BOCA ABERTA REGINALDO FERREIRA 15015 MDB
CRISTINA ALVES CAIANELO CRISTINA ALVES CAIANELO 15005 MDB
FABIO HENRIQUE FABIO HENRIQUE DE SOUZA 15100 MDB
JULIAN SANTOS JULIAN CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS 15555 MDB
MARIA CLARA MARIA CLARA GOMES FERREIRA BUARQUE 15000 MDB
MOHAMED SMAILI MOHAMED HASSAN SMAILI 15123 MDB
NATAN MIRANDA NATAN DE SOUZA MIRANDA 15051 MDB
NEGUINHO DA VILA ADAO ELIAS DE SOUZA 15333 MDB
PROFESSOR GLAU GLAUDEMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA 15456 MDB
SUELI CARINHANA SUELI APARECIDA TACON CARINHANA 15777 MDB
ADRIANO TEIXEIRA ADRIANO TEIXEIRA 29299 PCO
ADEBALDO BARRACA ADEBALDO MOREIRA DE SOUZA 12200 PDT
APARECIDA GONCALVES APARECIDA SILVEIRA GONCALVES 12500 PDT
ARQUIMEDES ARQUIMEDES DO AMARAL 12012 PDT
GIL GILMAR NARCIZO LOPES 12190 PDT
JULIANA POLLI JULIANA SERRANO DIAS POLLI 12777 PDT
KELLY BALDREZ KELLY CRISTINA BALDREZ 12000 PDT
MAURICIO MIRANDA MAURICIO DA SILVA MIRANDA 12345 PDT
MILTAO MILTON HIPOLITO DOS SANTOS FILHO 12123 PDT
ANA PAULA ANA PAULA DE OLIVEIRA 22225 PL
CARLOS AUGUSTO CARLOS AUGUSTO PEREIRA DE LIMA 22400 PL
CHIQUINHO LUIZ FERNANDES DA ROCHA FILHO 22500 PL
GABRIEL NAVALHA DE OURO GABRIEL BUENO TANCK 22022 PL
GALVÃO JOSE GALVÃO 22222 PL
JÚNIOR DA FORNET VICENTE SABINO JUNIOR 22333 PL
LUIZA SCARABELLI LUIZA RUIZ SCARABELLI CESTARO 22100 PL
MARINHOS PEREZ MARINHOS PEREZ DO NASCIMENTO 22123 PL
MARISTELA ANA MARISTELA TORRES SOUZA 22322 PL
NILSON COELHO NILSON ADRIANO COELHO 22070 PL
ROZIMAR ROZIMAR OLIVEIRA DA SILVA DE ANDRADE 22900 PL
SAMPAIO NOTICIAS ANTONIO MARCOS SAMPAIO 22456 PL
VINICIO LIMA VINICIO DE SOUZA LIMA 22000 PL
DAIANE ANDRADE DAIANE LAHIS RODRIGUES DE ANDRADE 19900 PODE
DANNY BONETTI SIMONETTI DANIELA BONETTI SIMONETTI 19010 PODE
EDSON FUSCO EDSON FUSCO 19000 PODE
GABRIEL MONTEIRO GABRIEL MONTEIRO DA SILVA 19123 PODE
IRMÃO BARINI CLAUDEMIR BARINI 19200 PODE
LUIZ PAULO DA KI PÉ LUIS PAULO MENDONCA HURTADO 19456 PODE
MÁRCIA DA COOPERVAÍ VERA MARCIA TEIXEIRA 19999 PODE
NAIR MARIM NAIR MARIM 19111 PODE
ORLANDO GONTIJO ORLANDO GONTIJO DE OLIVEIRA 19020 PODE
RUBINHO RUBENS DE ARRUDA MARTINS 19333 PODE
WALLACE WALLACE TADEU NEIA 19019 PODE
ANA AMÉLIA ANA AMÉLIA FERRETT MANASCZEK 11800 PP
CARLOS CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE ARAUJO 11450 PP
CHICOLA FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 11400 PP
CIDA ENFERMEIRA MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA 11900 PP
CLAUDIO SABINO CLAUDIO JOAQUIM DA COSTA 11000 PP
EVIMARY SCHIROFF EVIMARY SCHUROFF RODRIGUES 11150 PP
GESSI DA BICICLETARIA GESSI FATIMA DE MORAES 11011 PP
MICA DA REFRIGERAÇÃO AMILCAR DA SILVA PEREIRA 11500 PP
POMIM DELCIDES POMIN JUNIOR 11123 PP
PÓ ROYAL ROBERTO CAUNETO PICORELI 11111 PP
TIJOLO SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO 11100 PP
VAL DA TRANSVAL FLORISVALDO BASTOS 11200 PP
ZENAIDE DA SAÚDE ZENAIDE ROSA BORGES 11456 PP
ARI CONSTRUTOR ARIVALDO RODRIGUES DA SILVA 40050 PSB
BATATA CLÁUDIO PORFÍRIO DE DEUS 40580 PSB
CARLÃO CARLOS EDUARDO CORTEZ DELGADO 40000 PSB
GABRIEL BACK GABRIEL BACK 40100 PSB
GRA MARTINS GRAZIELLE CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA TROSSINI 40778 PSB
IRMÃO NENO ORIDES SARTORI PEREIRA 40377 PSB
JOCELIA WOYDA JOCELIA APARECIDA WOYDA LOLI 40678 PSB
LEANDRO BARBIERI LEANDRO BARBIERI SVERSUT 40369 PSB
MANCHA DA SAÚDE LUIZ APARECIDO DA SILVA 40444 PSB
PROFESSORA ELODIA ELODIA DOLORES DE ANDRADE TANOUYE 40048 PSB
ROSE KELLY DO REI DA ESTOPA ROSE KELLY NAITZKE ODORICO NETO 40567 PSB
SORAIA SORAIA MARQUES DE AZEVEDO 40060 PSB
VALMIR TROSSINI ANTONIO VALMIR TROSSINI 40777 PSB
VALMÓVEIS VALMIR SBARDALATTI 40040 PSB
WALTER DOS REIS WALTER DOS REIS 40123 PSB
CHRIS DO JEAN PIAJET CHRISTIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 20123 PSC
CID FERREIRA APARECIDO FERREIRA AZEVEDO 20555 PSC
DRI ADRIANA RODRIGUES COSTA 20777 PSC
DR OSESA RODRIGUES OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA 20000 PSC
GILBERTO DO AÇOUGUE GILBERTO GOMES DOS SANTOS 20193 PSC
LUISINHO PEREIRA LUIS PEREIRA LUCAS 20038 PSC
RATÃO JOSE EDUARDO FERREIRA 20001 PSC
JOAO CORREA JOAO BATISTA CORREA DA SILVA 55123 PSD
WALDUR TRENTINI WALDUR TRENTINI 45046 PSDB
AMARILDO AMARILDO GERALDO COSTA 17123 PSL
BETO TRAVAIN CARLOS ALBERTO TRAVAIN DE ARAUJO 17700 PSL
BORRACHA MESSIAS FERREIRA DE SOUZA 17001 PSL
FERNANDA ZANATTA FERNANDA MARIA ZANATTA EDUARTE DE SOUZA 17777 PSL
JOAO DA AMBULANCIA JOAO ANTONIO MOREIRA 17017 PSL
JUNIOR MOFFATO JUNIOR CESAR MOFFATO DA SILVA 17200 PSL
MARCINHA INES MARCIA GOMES 17100 PSL
PROFESSORA BRUNA BRUNA KATHYUSCA SANTANA 17007 PSL
PROF IVANI IVANI DE AZEVEDO COSTA GONCALVES 17500 PSL
RAUNY AGUIAR RAUNY WELLINGTON JUVELINO RICI DE AGUIAR 17222 PSL
SAMUEL AYRES SAMUEL AYRES JUMINIANO DA SILVA 17555 PSL
SARGENTO JOSIAS JOSIAS RAMOS DOS SANTOS 17190 PSL
TATINHA AVELAR EVERALDO TATINHA AVELAR DA SILVA 17000 PSL
PROFESSOR IVAN BERNARDO IVAN RAMOS BERNARDO 16000 PSTU
AGNALDO TIMOTIO AGNALDO TIMOTIO DE SOUZA 13011 PT
CARLINHOS TROVÃO ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS 13222 PT
COCADA JOSÉ ROMILTON RAMOS 13001 PT
DONA MARIA DA VILA ALTA MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA 13500 PT
EVANGELISTA SÉRGIO SERGIO SARAIVA DE OLIVEIRA 13459 PT
GABI BALBO OLINDA GABRIELA BALBO 13015 PT
IZABEL PERANHOS IZABEL SOCORRO DE FRANÇA 13000 PT
JOÃO HENRIQUE JOÃO HENRIQUE ERNESTO DE ANDRADE 13789 PT
JOSIVAL MOREIRA JOSIVAL MOREIRA DA SILVA 13013 PT
LÉO MANOEL MESSIAS GUIMARÃES 13931 PT
NIVALDO MATTOS NIVALDINHO NIVALDO MATTOS PEREIRA 13700 PT
PROFESSOR CARLOS CARLOS ALBERTO JOÃO 13123 PT
SANY ALVES ROSANE ANTUNES DE SOUZA 13113 PT
SHIRLEY DA SAÚDE SHIRLEY APARECIDA MARÇAL 13456 PT

Todas as candidaturas ainda estão pendentes de julgamento pelo TSE.

Todas as informações foram extraídas do site do TSE.






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