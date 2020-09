Candidatos a vereador para as eleições 2020 em Paranavaí

Continuando com a divulgação de informações para as eleições de 15 de novembro, vamos escrever sobre os candidatos a vereador. São 10 vagas que serão disputadas por 125 candidatos de 15 partidos diferentes.

Veja também: Paranavaí tem cinco candidatos a prefeito

Os partidos PCO, PSD, PSDB e PSTU são os partidos com menor número de candidatos a vereador com 1 candidato cada.

O PSB é o partido que lançou o maior número, 15 candidatos a vereador, seguido por PT com 14 candidatos e PL, PP e PSL, com 13 candidatos cada.

A tabela abaixo mostra o total de candidatos por partido, em ordem alfabética.



Total de candidatos a vereador para as eleições 2020 por partido





Apenas dois dos atuais vereadores não estão tentando a reeleição ao cargo.

Abaixo a lista com todos os candidatos a vereador, agrupados por partido e em ordem alfabética.

Nome Urna Nome Completo Número Partido CRISTIANO VIZOTTO CRISTIANO BARBOSA VIZOTTO 70252 AVANTE FÁBIA LOPES CENIRA FABIA LOPES DE MORAES 70123 AVANTE GISLAINE RUIZ GISLAINE RUIZ DA SILVA 70700 AVANTE JALDINEI JUNIOR VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 70222 AVANTE VANIA GONCALVES VANIA ANGELA GONCALVES 70555 AVANTE CHICO PREGUINHO FRANCISCO ESTEVAO GUIMARAES 23233 CIDADANIA DR LEÔNIDAS LEONIDAS FAVERO NETO 23000 CIDADANIA HANNA HANNA RAFAELA BOBATO LOPES 23333 CIDADANIA LEANDRO LOPES LEANDRO PINTO ARAUJO LOPES 23500 CIDADANIA MISÁ ZILDA GUSMAO DE MATOS 23001 CIDADANIA ODAIR BARBEIRO ODAIR BATISTA PRIMO 23999 CIDADANIA PEDRINHO DO BUFFET PEDRO BERNARDO DA SILVA 23456 CIDADANIA PROFESSOR CLAUDIO CLAUDIO APARECIDO DE SOUSA 23321 CIDADANIA SOL DO MERCADO SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SILVA 23123 CIDADANIA TARUO YAMAGURO MARCOS TERUO YAMAGURO 23023 CIDADANIA AUGUSTO LIRA AUGUSTO GREGORIO LIRA NETO 15500 MDB BARRIGA ADRIANO RIBEIRO DA SILVA 15024 MDB CHICAO BOCA ABERTA REGINALDO FERREIRA 15015 MDB CRISTINA ALVES CAIANELO CRISTINA ALVES CAIANELO 15005 MDB FABIO HENRIQUE FABIO HENRIQUE DE SOUZA 15100 MDB JULIAN SANTOS JULIAN CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS 15555 MDB MARIA CLARA MARIA CLARA GOMES FERREIRA BUARQUE 15000 MDB MOHAMED SMAILI MOHAMED HASSAN SMAILI 15123 MDB NATAN MIRANDA NATAN DE SOUZA MIRANDA 15051 MDB NEGUINHO DA VILA ADAO ELIAS DE SOUZA 15333 MDB PROFESSOR GLAU GLAUDEMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA 15456 MDB SUELI CARINHANA SUELI APARECIDA TACON CARINHANA 15777 MDB ADRIANO TEIXEIRA ADRIANO TEIXEIRA 29299 PCO ADEBALDO BARRACA ADEBALDO MOREIRA DE SOUZA 12200 PDT APARECIDA GONCALVES APARECIDA SILVEIRA GONCALVES 12500 PDT ARQUIMEDES ARQUIMEDES DO AMARAL 12012 PDT GIL GILMAR NARCIZO LOPES 12190 PDT JULIANA POLLI JULIANA SERRANO DIAS POLLI 12777 PDT KELLY BALDREZ KELLY CRISTINA BALDREZ 12000 PDT MAURICIO MIRANDA MAURICIO DA SILVA MIRANDA 12345 PDT MILTAO MILTON HIPOLITO DOS SANTOS FILHO 12123 PDT ANA PAULA ANA PAULA DE OLIVEIRA 22225 PL CARLOS AUGUSTO CARLOS AUGUSTO PEREIRA DE LIMA 22400 PL CHIQUINHO LUIZ FERNANDES DA ROCHA FILHO 22500 PL GABRIEL NAVALHA DE OURO GABRIEL BUENO TANCK 22022 PL GALVÃO JOSE GALVÃO 22222 PL JÚNIOR DA FORNET VICENTE SABINO JUNIOR 22333 PL LUIZA SCARABELLI LUIZA RUIZ SCARABELLI CESTARO 22100 PL MARINHOS PEREZ MARINHOS PEREZ DO NASCIMENTO 22123 PL MARISTELA ANA MARISTELA TORRES SOUZA 22322 PL NILSON COELHO NILSON ADRIANO COELHO 22070 PL ROZIMAR ROZIMAR OLIVEIRA DA SILVA DE ANDRADE 22900 PL SAMPAIO NOTICIAS ANTONIO MARCOS SAMPAIO 22456 PL VINICIO LIMA VINICIO DE SOUZA LIMA 22000 PL DAIANE ANDRADE DAIANE LAHIS RODRIGUES DE ANDRADE 19900 PODE DANNY BONETTI SIMONETTI DANIELA BONETTI SIMONETTI 19010 PODE EDSON FUSCO EDSON FUSCO 19000 PODE GABRIEL MONTEIRO GABRIEL MONTEIRO DA SILVA 19123 PODE IRMÃO BARINI CLAUDEMIR BARINI 19200 PODE LUIZ PAULO DA KI PÉ LUIS PAULO MENDONCA HURTADO 19456 PODE MÁRCIA DA COOPERVAÍ VERA MARCIA TEIXEIRA 19999 PODE NAIR MARIM NAIR MARIM 19111 PODE ORLANDO GONTIJO ORLANDO GONTIJO DE OLIVEIRA 19020 PODE RUBINHO RUBENS DE ARRUDA MARTINS 19333 PODE WALLACE WALLACE TADEU NEIA 19019 PODE ANA AMÉLIA ANA AMÉLIA FERRETT MANASCZEK 11800 PP CARLOS CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE ARAUJO 11450 PP CHICOLA FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 11400 PP CIDA ENFERMEIRA MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA 11900 PP CLAUDIO SABINO CLAUDIO JOAQUIM DA COSTA 11000 PP EVIMARY SCHIROFF EVIMARY SCHUROFF RODRIGUES 11150 PP GESSI DA BICICLETARIA GESSI FATIMA DE MORAES 11011 PP MICA DA REFRIGERAÇÃO AMILCAR DA SILVA PEREIRA 11500 PP POMIM DELCIDES POMIN JUNIOR 11123 PP PÓ ROYAL ROBERTO CAUNETO PICORELI 11111 PP TIJOLO SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO 11100 PP VAL DA TRANSVAL FLORISVALDO BASTOS 11200 PP ZENAIDE DA SAÚDE ZENAIDE ROSA BORGES 11456 PP ARI CONSTRUTOR ARIVALDO RODRIGUES DA SILVA 40050 PSB BATATA CLÁUDIO PORFÍRIO DE DEUS 40580 PSB CARLÃO CARLOS EDUARDO CORTEZ DELGADO 40000 PSB GABRIEL BACK GABRIEL BACK 40100 PSB GRA MARTINS GRAZIELLE CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA TROSSINI 40778 PSB IRMÃO NENO ORIDES SARTORI PEREIRA 40377 PSB JOCELIA WOYDA JOCELIA APARECIDA WOYDA LOLI 40678 PSB LEANDRO BARBIERI LEANDRO BARBIERI SVERSUT 40369 PSB MANCHA DA SAÚDE LUIZ APARECIDO DA SILVA 40444 PSB PROFESSORA ELODIA ELODIA DOLORES DE ANDRADE TANOUYE 40048 PSB ROSE KELLY DO REI DA ESTOPA ROSE KELLY NAITZKE ODORICO NETO 40567 PSB SORAIA SORAIA MARQUES DE AZEVEDO 40060 PSB VALMIR TROSSINI ANTONIO VALMIR TROSSINI 40777 PSB VALMÓVEIS VALMIR SBARDALATTI 40040 PSB WALTER DOS REIS WALTER DOS REIS 40123 PSB CHRIS DO JEAN PIAJET CHRISTIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 20123 PSC CID FERREIRA APARECIDO FERREIRA AZEVEDO 20555 PSC DRI ADRIANA RODRIGUES COSTA 20777 PSC DR OSESA RODRIGUES OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA 20000 PSC GILBERTO DO AÇOUGUE GILBERTO GOMES DOS SANTOS 20193 PSC LUISINHO PEREIRA LUIS PEREIRA LUCAS 20038 PSC RATÃO JOSE EDUARDO FERREIRA 20001 PSC JOAO CORREA JOAO BATISTA CORREA DA SILVA 55123 PSD WALDUR TRENTINI WALDUR TRENTINI 45046 PSDB AMARILDO AMARILDO GERALDO COSTA 17123 PSL BETO TRAVAIN CARLOS ALBERTO TRAVAIN DE ARAUJO 17700 PSL BORRACHA MESSIAS FERREIRA DE SOUZA 17001 PSL FERNANDA ZANATTA FERNANDA MARIA ZANATTA EDUARTE DE SOUZA 17777 PSL JOAO DA AMBULANCIA JOAO ANTONIO MOREIRA 17017 PSL JUNIOR MOFFATO JUNIOR CESAR MOFFATO DA SILVA 17200 PSL MARCINHA INES MARCIA GOMES 17100 PSL PROFESSORA BRUNA BRUNA KATHYUSCA SANTANA 17007 PSL PROF IVANI IVANI DE AZEVEDO COSTA GONCALVES 17500 PSL RAUNY AGUIAR RAUNY WELLINGTON JUVELINO RICI DE AGUIAR 17222 PSL SAMUEL AYRES SAMUEL AYRES JUMINIANO DA SILVA 17555 PSL SARGENTO JOSIAS JOSIAS RAMOS DOS SANTOS 17190 PSL TATINHA AVELAR EVERALDO TATINHA AVELAR DA SILVA 17000 PSL PROFESSOR IVAN BERNARDO IVAN RAMOS BERNARDO 16000 PSTU AGNALDO TIMOTIO AGNALDO TIMOTIO DE SOUZA 13011 PT CARLINHOS TROVÃO ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS 13222 PT COCADA JOSÉ ROMILTON RAMOS 13001 PT DONA MARIA DA VILA ALTA MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA 13500 PT EVANGELISTA SÉRGIO SERGIO SARAIVA DE OLIVEIRA 13459 PT GABI BALBO OLINDA GABRIELA BALBO 13015 PT IZABEL PERANHOS IZABEL SOCORRO DE FRANÇA 13000 PT JOÃO HENRIQUE JOÃO HENRIQUE ERNESTO DE ANDRADE 13789 PT JOSIVAL MOREIRA JOSIVAL MOREIRA DA SILVA 13013 PT LÉO MANOEL MESSIAS GUIMARÃES 13931 PT NIVALDO MATTOS NIVALDINHO NIVALDO MATTOS PEREIRA 13700 PT PROFESSOR CARLOS CARLOS ALBERTO JOÃO 13123 PT SANY ALVES ROSANE ANTUNES DE SOUZA 13113 PT SHIRLEY DA SAÚDE SHIRLEY APARECIDA MARÇAL 13456 PT

Todas as candidaturas ainda estão pendentes de julgamento pelo TSE.

Todas as informações foram extraídas do site do TSE.