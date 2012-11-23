Candidatos a vereador para as eleições 2020 em Paranavaí

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Continuando com a divulgação de informações para as eleições de 15 de novembro, vamos escrever sobre os candidatos a vereador. São 10 vagas que serão disputadas por 125 candidatos de 15 partidos diferentes.
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Os partidos PCO, PSD, PSDB e PSTU são os partidos com menor número de candidatos a vereador com 1 candidato cada.
O PSB é o partido que lançou o maior número, 15 candidatos a vereador, seguido por PT com 14 candidatos e PL, PP e PSL, com 13 candidatos cada.
A tabela abaixo mostra o total de candidatos por partido, em ordem alfabética.
Total de candidatos a vereador para as eleições 2020 por partido
Apenas dois dos atuais vereadores não estão tentando a reeleição ao cargo.
Abaixo a lista com todos os candidatos a vereador, agrupados por partido e em ordem alfabética.
|Nome Urna
|Nome Completo
|Número
|Partido
|CRISTIANO VIZOTTO
|CRISTIANO BARBOSA VIZOTTO
|70252
|AVANTE
|FÁBIA LOPES
|CENIRA FABIA LOPES DE MORAES
|70123
|AVANTE
|GISLAINE RUIZ
|GISLAINE RUIZ DA SILVA
|70700
|AVANTE
|JALDINEI JUNIOR
|VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
|70222
|AVANTE
|VANIA GONCALVES
|VANIA ANGELA GONCALVES
|70555
|AVANTE
|CHICO PREGUINHO
|FRANCISCO ESTEVAO GUIMARAES
|23233
|CIDADANIA
|DR LEÔNIDAS
|LEONIDAS FAVERO NETO
|23000
|CIDADANIA
|HANNA
|HANNA RAFAELA BOBATO LOPES
|23333
|CIDADANIA
|LEANDRO LOPES
|LEANDRO PINTO ARAUJO LOPES
|23500
|CIDADANIA
|MISÁ
|ZILDA GUSMAO DE MATOS
|23001
|CIDADANIA
|ODAIR BARBEIRO
|ODAIR BATISTA PRIMO
|23999
|CIDADANIA
|PEDRINHO DO BUFFET
|PEDRO BERNARDO DA SILVA
|23456
|CIDADANIA
|PROFESSOR CLAUDIO
|CLAUDIO APARECIDO DE SOUSA
|23321
|CIDADANIA
|SOL DO MERCADO
|SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SILVA
|23123
|CIDADANIA
|TARUO YAMAGURO
|MARCOS TERUO YAMAGURO
|23023
|CIDADANIA
|AUGUSTO LIRA
|AUGUSTO GREGORIO LIRA NETO
|15500
|MDB
|BARRIGA
|ADRIANO RIBEIRO DA SILVA
|15024
|MDB
|CHICAO BOCA ABERTA
|REGINALDO FERREIRA
|15015
|MDB
|CRISTINA ALVES CAIANELO
|CRISTINA ALVES CAIANELO
|15005
|MDB
|FABIO HENRIQUE
|FABIO HENRIQUE DE SOUZA
|15100
|MDB
|JULIAN SANTOS
|JULIAN CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|15555
|MDB
|MARIA CLARA
|MARIA CLARA GOMES FERREIRA BUARQUE
|15000
|MDB
|MOHAMED SMAILI
|MOHAMED HASSAN SMAILI
|15123
|MDB
|NATAN MIRANDA
|NATAN DE SOUZA MIRANDA
|15051
|MDB
|NEGUINHO DA VILA
|ADAO ELIAS DE SOUZA
|15333
|MDB
|PROFESSOR GLAU
|GLAUDEMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA
|15456
|MDB
|SUELI CARINHANA
|SUELI APARECIDA TACON CARINHANA
|15777
|MDB
|ADRIANO TEIXEIRA
|ADRIANO TEIXEIRA
|29299
|PCO
|ADEBALDO BARRACA
|ADEBALDO MOREIRA DE SOUZA
|12200
|PDT
|APARECIDA GONCALVES
|APARECIDA SILVEIRA GONCALVES
|12500
|PDT
|ARQUIMEDES
|ARQUIMEDES DO AMARAL
|12012
|PDT
|GIL
|GILMAR NARCIZO LOPES
|12190
|PDT
|JULIANA POLLI
|JULIANA SERRANO DIAS POLLI
|12777
|PDT
|KELLY BALDREZ
|KELLY CRISTINA BALDREZ
|12000
|PDT
|MAURICIO MIRANDA
|MAURICIO DA SILVA MIRANDA
|12345
|PDT
|MILTAO
|MILTON HIPOLITO DOS SANTOS FILHO
|12123
|PDT
|ANA PAULA
|ANA PAULA DE OLIVEIRA
|22225
|PL
|CARLOS AUGUSTO
|CARLOS AUGUSTO PEREIRA DE LIMA
|22400
|PL
|CHIQUINHO
|LUIZ FERNANDES DA ROCHA FILHO
|22500
|PL
|GABRIEL NAVALHA DE OURO
|GABRIEL BUENO TANCK
|22022
|PL
|GALVÃO
|JOSE GALVÃO
|22222
|PL
|JÚNIOR DA FORNET
|VICENTE SABINO JUNIOR
|22333
|PL
|LUIZA SCARABELLI
|LUIZA RUIZ SCARABELLI CESTARO
|22100
|PL
|MARINHOS PEREZ
|MARINHOS PEREZ DO NASCIMENTO
|22123
|PL
|MARISTELA
|ANA MARISTELA TORRES SOUZA
|22322
|PL
|NILSON COELHO
|NILSON ADRIANO COELHO
|22070
|PL
|ROZIMAR
|ROZIMAR OLIVEIRA DA SILVA DE ANDRADE
|22900
|PL
|SAMPAIO NOTICIAS
|ANTONIO MARCOS SAMPAIO
|22456
|PL
|VINICIO LIMA
|VINICIO DE SOUZA LIMA
|22000
|PL
|DAIANE ANDRADE
|DAIANE LAHIS RODRIGUES DE ANDRADE
|19900
|PODE
|DANNY BONETTI SIMONETTI
|DANIELA BONETTI SIMONETTI
|19010
|PODE
|EDSON FUSCO
|EDSON FUSCO
|19000
|PODE
|GABRIEL MONTEIRO
|GABRIEL MONTEIRO DA SILVA
|19123
|PODE
|IRMÃO BARINI
|CLAUDEMIR BARINI
|19200
|PODE
|LUIZ PAULO DA KI PÉ
|LUIS PAULO MENDONCA HURTADO
|19456
|PODE
|MÁRCIA DA COOPERVAÍ
|VERA MARCIA TEIXEIRA
|19999
|PODE
|NAIR MARIM
|NAIR MARIM
|19111
|PODE
|ORLANDO GONTIJO
|ORLANDO GONTIJO DE OLIVEIRA
|19020
|PODE
|RUBINHO
|RUBENS DE ARRUDA MARTINS
|19333
|PODE
|WALLACE
|WALLACE TADEU NEIA
|19019
|PODE
|ANA AMÉLIA
|ANA AMÉLIA FERRETT MANASCZEK
|11800
|PP
|CARLOS
|CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE ARAUJO
|11450
|PP
|CHICOLA
|FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS
|11400
|PP
|CIDA ENFERMEIRA
|MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA
|11900
|PP
|CLAUDIO SABINO
|CLAUDIO JOAQUIM DA COSTA
|11000
|PP
|EVIMARY SCHIROFF
|EVIMARY SCHUROFF RODRIGUES
|11150
|PP
|GESSI DA BICICLETARIA
|GESSI FATIMA DE MORAES
|11011
|PP
|MICA DA REFRIGERAÇÃO
|AMILCAR DA SILVA PEREIRA
|11500
|PP
|POMIM
|DELCIDES POMIN JUNIOR
|11123
|PP
|PÓ ROYAL
|ROBERTO CAUNETO PICORELI
|11111
|PP
|TIJOLO
|SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO
|11100
|PP
|VAL DA TRANSVAL
|FLORISVALDO BASTOS
|11200
|PP
|ZENAIDE DA SAÚDE
|ZENAIDE ROSA BORGES
|11456
|PP
|ARI CONSTRUTOR
|ARIVALDO RODRIGUES DA SILVA
|40050
|PSB
|BATATA
|CLÁUDIO PORFÍRIO DE DEUS
|40580
|PSB
|CARLÃO
|CARLOS EDUARDO CORTEZ DELGADO
|40000
|PSB
|GABRIEL BACK
|GABRIEL BACK
|40100
|PSB
|GRA MARTINS
|GRAZIELLE CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA TROSSINI
|40778
|PSB
|IRMÃO NENO
|ORIDES SARTORI PEREIRA
|40377
|PSB
|JOCELIA WOYDA
|JOCELIA APARECIDA WOYDA LOLI
|40678
|PSB
|LEANDRO BARBIERI
|LEANDRO BARBIERI SVERSUT
|40369
|PSB
|MANCHA DA SAÚDE
|LUIZ APARECIDO DA SILVA
|40444
|PSB
|PROFESSORA ELODIA
|ELODIA DOLORES DE ANDRADE TANOUYE
|40048
|PSB
|ROSE KELLY DO REI DA ESTOPA
|ROSE KELLY NAITZKE ODORICO NETO
|40567
|PSB
|SORAIA
|SORAIA MARQUES DE AZEVEDO
|40060
|PSB
|VALMIR TROSSINI
|ANTONIO VALMIR TROSSINI
|40777
|PSB
|VALMÓVEIS
|VALMIR SBARDALATTI
|40040
|PSB
|WALTER DOS REIS
|WALTER DOS REIS
|40123
|PSB
|CHRIS DO JEAN PIAJET
|CHRISTIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
|20123
|PSC
|CID FERREIRA
|APARECIDO FERREIRA AZEVEDO
|20555
|PSC
|DRI
|ADRIANA RODRIGUES COSTA
|20777
|PSC
|DR OSESA RODRIGUES
|OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA
|20000
|PSC
|GILBERTO DO AÇOUGUE
|GILBERTO GOMES DOS SANTOS
|20193
|PSC
|LUISINHO PEREIRA
|LUIS PEREIRA LUCAS
|20038
|PSC
|RATÃO
|JOSE EDUARDO FERREIRA
|20001
|PSC
|JOAO CORREA
|JOAO BATISTA CORREA DA SILVA
|55123
|PSD
|WALDUR TRENTINI
|WALDUR TRENTINI
|45046
|PSDB
|AMARILDO
|AMARILDO GERALDO COSTA
|17123
|PSL
|BETO TRAVAIN
|CARLOS ALBERTO TRAVAIN DE ARAUJO
|17700
|PSL
|BORRACHA
|MESSIAS FERREIRA DE SOUZA
|17001
|PSL
|FERNANDA ZANATTA
|FERNANDA MARIA ZANATTA EDUARTE DE SOUZA
|17777
|PSL
|JOAO DA AMBULANCIA
|JOAO ANTONIO MOREIRA
|17017
|PSL
|JUNIOR MOFFATO
|JUNIOR CESAR MOFFATO DA SILVA
|17200
|PSL
|MARCINHA
|INES MARCIA GOMES
|17100
|PSL
|PROFESSORA BRUNA
|BRUNA KATHYUSCA SANTANA
|17007
|PSL
|PROF IVANI
|IVANI DE AZEVEDO COSTA GONCALVES
|17500
|PSL
|RAUNY AGUIAR
|RAUNY WELLINGTON JUVELINO RICI DE AGUIAR
|17222
|PSL
|SAMUEL AYRES
|SAMUEL AYRES JUMINIANO DA SILVA
|17555
|PSL
|SARGENTO JOSIAS
|JOSIAS RAMOS DOS SANTOS
|17190
|PSL
|TATINHA AVELAR
|EVERALDO TATINHA AVELAR DA SILVA
|17000
|PSL
|PROFESSOR IVAN BERNARDO
|IVAN RAMOS BERNARDO
|16000
|PSTU
|AGNALDO TIMOTIO
|AGNALDO TIMOTIO DE SOUZA
|13011
|PT
|CARLINHOS TROVÃO
|ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
|13222
|PT
|COCADA
|JOSÉ ROMILTON RAMOS
|13001
|PT
|DONA MARIA DA VILA ALTA
|MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA
|13500
|PT
|EVANGELISTA SÉRGIO
|SERGIO SARAIVA DE OLIVEIRA
|13459
|PT
|GABI BALBO
|OLINDA GABRIELA BALBO
|13015
|PT
|IZABEL PERANHOS
|IZABEL SOCORRO DE FRANÇA
|13000
|PT
|JOÃO HENRIQUE
|JOÃO HENRIQUE ERNESTO DE ANDRADE
|13789
|PT
|JOSIVAL MOREIRA
|JOSIVAL MOREIRA DA SILVA
|13013
|PT
|LÉO
|MANOEL MESSIAS GUIMARÃES
|13931
|PT
|NIVALDO MATTOS NIVALDINHO
|NIVALDO MATTOS PEREIRA
|13700
|PT
|PROFESSOR CARLOS
|CARLOS ALBERTO JOÃO
|13123
|PT
|SANY ALVES
|ROSANE ANTUNES DE SOUZA
|13113
|PT
|SHIRLEY DA SAÚDE
|SHIRLEY APARECIDA MARÇAL
|13456
|PT
Todas as candidaturas ainda estão pendentes de julgamento pelo TSE.
Todas as informações foram extraídas do site do TSE.