Ratinho Junior é reeleito com 69,6% dos votos e apoio de mais de 4 milhões de paranaenses

O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) foi reeleito neste domingo (2/10) para um novo mandato à frente do Governo do Paraná com o apoio de mais de 4 milhões de paranaenses, o que representa 69,6% dos votos válidos. Eleito em 2018 com 59,99% dos votos válidos (3.210.712), ele recebeu mais uma votação histórica, dez pontos percentuais acima do pleito anterior ou 1 milhão de votos a mais.

Foram 4.243.292 de votos, quase três vezes mais do que o segundo colocado, Roberto Requião (PT), que ficou com 26,2% dos votos. Até as 21h30, 99,81% das urnas estavam apuradas.

Aos 41 anos, Ratinho Junior foi o primeiro governador eleito do País neste domingo e o segundo com a maior votação proporcional do País (apenas Helder Barbalho, do Pará, com 70,4%, ficou na frente, uma diferença de menos de um ponto percentual). Ele também é o mais jovem reeleito da história democrática do Paraná.

Ratinho Junior despontava como favorito nas pesquisas durante a campanha e manteve aprovação alta no Estado durante os quatro anos de gestão. A coligação vencedora, com Darci Piana (PSD) como vice-governador, contou com PSD, Republicanos, MDB, Solidariedade, PL, UNIÃO, PMB, PP, AGIR, PROS e PTB.

“Obrigado, Paraná, por mais uma vez acreditar em um pé vermelho sonhador. Tenho orgulho de continuar a trabalhar nessa transformação”, disse Ratinho Junior logo após a confirmação do resultado.

Ele dará continuidade a um grande projeto iniciado em janeiro de 2019. Durante o seu primeiro mandato, entre 2019 e 2022, o Paraná se tornou um exemplo global de sustentabilidade reconhecido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), teve as menores taxas de desemprego e os melhores indicadores de segurança pública em uma década, e conquistou mais de R$ 120 bilhões em investimentos privados.

Também enfrentou grandes desafios na área da infraestrutura, com o objetivo de transformar o Paraná na central logística da América Latina. Foi assim com a construção da segunda ponte Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu; a pavimentação da Estrada da Boiadeira, em Umuarama; a construção do Trevo Cataratas, em Cascavel; a duplicação da Rodovia dos Minérios, da Região Metropolitana de Curitiba; a recuperação da Orla de Matinhos e a licitação e os estudos da Ponte de Guaratuba, no Litoral; e a nova concessão rodoviária.

Outro foco da nova gestão será na geração de emprego e na manutenção dos grandes programas sociais. Durante seu primeiro mandato mais de 360 mil vagas com carteira assinada foram abertas. Ao longo da campanha, ele também defendeu a ampliação de investimentos em habitação e na agricultura familiar, manter a modernização da máquina pública e as grandes políticas de descentralização dos atendimentos em saúde e evolução da rede estadual de educação, e tornar o Estado cada vez mais protagonista no cenário nacional.

Biografia – Nascido em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, em 19 de abril de 1981, o governador se mudou para a região de Curitiba quando tinha três anos de idade, com o pai, o apresentador Ratinho, e a mãe, Solange Martinez Massa, que migraram para tentar uma vida melhor na região.

Aos 13 anos, começou a frequentar a Rádio Eldorado, em São José dos Pinhais, ajudando na sonoplastia, e em pouco tempo tornou-se comunicador, o que serviu como um impulso para sua entrada na política, já que teve contato direto com demandas da sociedade. Aos 22 anos, em 2003, casou-se com Luciana Saito Massa. Tem três filhos: Alana, Yasmim e Carlos.

Ratinho Junior é formado em Marketing e Propaganda pela Faculdade Internacional de Curitiba e pós-graduado em Direito de Estado na Pontifícia Universidade Católica de Brasília.

Trajetória Política – Sua trajetória na política começou cedo. Eleito deputado estadual pela primeira vez em 2002, aos 21 anos, Ratinho já dizia na época que um dia seria governador. Ele bateu recorde de votos já no início da carreira, com o apoio de 189 mil eleitores, o número mais expressivo da Assembleia Legislativa do Paraná até então.

Em 2006, alçou voos maiores e teve a segunda maior votação para a Câmara Federal, com 205 mil votos. Em 2010, concorrendo à reeleição, quebrou mais um recorde: foi reeleito com quase 360 mil votos, a maior votação da história do Paraná. Na Câmara Federal, em 2011, foi eleito o mais jovem líder da sua bancada partidária, além de ter sido protagonista na discussão de projetos relevantes para o País.

Em 2013, ainda uma jovem liderança na política estadual, se tornou secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU). Chefiando a principal pasta de investimentos do Governo nos 399 municípios, colocou em prática o seu objetivo de aproximar o Estado das cidades e das realidades locais, costurando novas alianças em prol de um projeto transformador para o Paraná.

Em 2014, voltou a ser eleito deputado estadual e com mais uma marca histórica: recebeu mais de 300 mil votos, o mais votado daquela eleição. Em 2015 assumiu novamente a SEDU, onde ficou até setembro de 2017, quando reassumiu o mandato na Assembleia Legislativa.

Em 2018 Ratinho Junior disputou a sua primeira eleição para o Governo e fez 3.210.712 votos, o que representou 59,9% dos votos válidos. Ele tinha 37 anos na época.

Vice-Governador – O novo mandato também marca o retorno da dobradinha com o empresário Darci Piana, reeleito vice-governador. Ele é economista e Cidadão Honorário do Estado do Paraná. Nasceu em Carazinho (RS) e reside no Paraná há vários anos. É presidente licenciado da Fecomércio e já presidiu o Sindicato do Comércio Varejista de Veículos, Peças e Acessórios no Estado do Paraná (Sincopeças) e o Paraná Clube. Tem 80 anos.

Fonte: Agência Estadual de Notícias