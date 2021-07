90% dos municípios do Paraná tiveram saldo positivo de empregos entre janeiro e maio de 2021

No Paraná, 360 dos 399 municípios tiveram saldo positivo de empregos com carteira assinada nos primeiros meses de 2021, o que representa 90%. O saldo de 103.432 novos empregos alcançado pelo Estado, quarto maior indicador do País, mostra que há uma distribuição homogênea em todo o Estado.

Os dados estão no novo levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, divulgado nesta quinta-feira (1º/7). O balanço ainda aponta que cinco municípios tiveram um empate entre novas admissões e desligamentos e 34 apresentaram saldo negativo.

No acumulado do ano, Curitiba é o destaque, com 23.393 vagas abertas. A Capital é seguida por Cascavel (5.161), Maringá (4.613), Londrina (3.322), Toledo (3.049), Araucária (3.003), São José dos Pinhais (2.700), Pato Branco (1.995), Ponta Grossa (1.841) e Apucarana (1.818).

Mas as vagas também estão distribuídas em pequenos municípios de todas as regiões, como Altônia (192), no Noroeste; Bituruna (363), no Centro-Sul; Imbituva (441), nos Campos Gerais; Marmeleiro (203), no Sudoeste; Santo Antônio da Platina (112), no Norte; e Santa Tereza do Oeste (173), no Oeste.

“São cinco meses consecutivos de alta na geração de empregos no Paraná. Somos um Estado muito forte economicamente, e esse resultado mostra que, mesmo durante a pandemia, a gente continua crescendo”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior. "Estamos atraindo novos investimentos e também estimulando a atividade econômica com obras, crédito e benefícios fiscais".

Já no acumulado dos últimos 12 meses, que abrange de junho de 2020 a maio de 2021, o resultado é ainda melhor entre os municípios. Dos 399, 368 tiveram saldo positivo, o equivalente a 92,2% do total do Estado. Dois municípios tiveram saldo zero e 29 saldo negativo.

Entre as cidades com melhor desempenho no período estão Curitiba (49.681), Maringá (8.642), Cascavel (7.913), Ponta Grossa (7.812), Londrina (7.473), São José dos Pinhais (4.498), Toledo (3.994), Arapongas (3.882), Araucária (3.685) e Umuarama (3.506). Os municípios pequenos também se destacaram, como Santa Helena (332), no Oeste; Tunas do Paraná (247), na RMC; Araruna (405), no Centro-Oeste; e Jaguapitã (440), no Norte

Maio– O resultado acumulado foi alcançado porque o indicador de maio também é positivo. O mês teve saldo de 15.884 contratações, número 111,65% maior com relação ao mesmo período do ano passado, quando foram cerca de 26 mil vínculos encerrados.

Neste período, o Paraná foi o melhor estado da Região Sul, à frente de Santa Catarina (13.587) e Rio Grande do Sul (7.458). No País, o Paraná ocupa o 4º lugar na geração de empregos, ficando atrás de São Paulo (104.707), Minas Gerais (32.009) e Rio de Janeiro (17.610).

Entre os municípios paranaenses, 277 dos 399 (69,4%) abriram novas vagas em maio. 17 tiveram saldo igual a zero, enquanto 105 tiveram maior número de demissões.

Curitiba lidera o ranking dos melhores resultados, com saldo de 5.892 novos empregos. Na sequência estão Maringá (1.163), Toledo (853), Araucária (728), Cascavel (650), Umuarama (389), São José dos Pinhais (384), Foz do Iguaçu (252), Paranavaí (214) e Colombo (197).

Os pequenos também ficaram no azul: Ibaiti (52), no Norte Pioneiro; Jandaia do Sul (74), no Vale do Ivaí; e São João do Triunfo (51), nos Campos Gerais.

Capitais– Entre as 27 capitais brasileiras, Curitiba ficou em segundo lugar no saldo acumulado de janeiro a maio. Com as 23.393 vagas, a cidade foi ultrapassada apenas por São Paulo, que lidera com saldo de 153.460 empregos.

Já no recorte do mês de maio, a capital paranaense também figura entre os primeiros lugares. Com saldo de 5.892 empregos, Curitiba fica na quarta posição, atrás de São Paulo (43.062), Rio de Janeiro (8.513) e Belo Horizonte (6.817).

Curitiba volta ao segundo lugar quando se considera o acumulado dos últimos doze meses (junho de 2020 a maio de 2021). Enquanto São Paulo lidera com saldo de 263.125 empregos, Curitiba vem na sequência, com saldo de 49.681 empregos no período.

Fonte: Agência Estadual de Notícias