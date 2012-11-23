Alguns dados sobre a estimativa da população para 2025 no Paraná

Postar no X
Ontem, 28/8, o IBGE divulgou a estimativa da população para 2025. No Paraná, de acordo com as estimativas, 219 municípios tiveram aumento de população, 176 municípios tiveram redução de população e 4 mantiveram a mesma população.
Na região da Amunpar, a população passou para 279.946 habitantes em 2025, num crescimento de 0,296% no ano.
Alguns dados sobre a população no Paraná:
Os 10 municípios com maior população:
|Curitiba
|1.830.795
|Londrina
|581.382
|Maringá
|429.660
|Ponta Grossa
|375.632
|Cascavel
|368.195
|São José dos Pinhais
|349.880
|Foz do Iguaçu
|297.352
|Colombo
|241.672
|Guarapuava
|189.630
|Fazenda Rio Grande
|165.943
Os 10 municípios com menor população:
|Nova Aliança do Ivaí
|1.322
|Jardim Olinda
|1.349
|Santa Inês
|1.745
|Esperança Nova
|1.852
|Miraselva
|2.017
|Santo Antônio do Paraíso
|2.088
|Uniflor
|2.106
|Iguatu
|2.156
|São Manoel do Paraná
|2.176
|Guaporema
|2.210
Os 10 municípios com maior crescimento populacional absoluto:
|Fazenda Rio Grande
|4.437
|São José dos Pinhais
|4.236
|Cascavel
|4.091
|Londrina
|4.064
|Maringá
|3.677
|Ponta Grossa
|3.070
|Piraquara
|2.499
|Sarandi
|2.321
|Araucária
|2.209
|Toledo
|2.081
Os 10 municípios com maior crescimento populacional relativo:
|Goioerê
|3,642%
|Fazenda Rio Grande
|2,747%
|Floresta
|2,637%
|Vitorino
|2,617%
|Rio Branco do Sul
|2,547%
|Mandaguaçu
|2,278%
|Pontal do Paraná
|2,174%
|Sabáudia
|2,049%
|Piraquara
|2,000%
|Sarandi
|1,845%
Os 10 municípios com maior decremento populacional absoluto:
|Moreira Sales
|-1.188
|Bocaiúva do Sul
|-399
|Turvo
|-342
|Cândido de Abreu
|-174
|General Carneiro
|-170
|Porecatu
|-167
|Assaí
|-166
|Cruz Machado
|-151
|Clevelândia
|-142
|Cantagalo
|-127
Os 10 municípios com maior decremento populacional relativo:
|Moreira Sales
|-10,667%
|Bocaiúva do Sul
|-2,890%
|Turvo
|-2,368%
|Godoy Moreira
|-1,987%
|Coronel Domingos Soares
|-1,613%
|General Carneiro
|-1,565%
|Porecatu
|-1,460%
|Honório Serpa
|-1,416%
|Altamira do Paraná
|-1,327%
|Santo Antônio do Paraíso
|-1,323%
Dados compilados pelo Paranavaí Online com informações do IBGE