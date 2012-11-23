Início

Alguns dados sobre a estimativa da população para 2025 no Paraná

Publicado em 29 de Agosto de 2025

  

Ontem, 28/8, o IBGE divulgou a estimativa da população para 2025. No Paraná, de acordo com as estimativas, 219 municípios tiveram aumento de população, 176 municípios tiveram redução de população e 4 mantiveram a mesma população.

Na região da Amunpar, a população passou para 279.946 habitantes em 2025, num crescimento de 0,296% no ano.

Alguns dados sobre a população no Paraná:

Os 10 municípios com maior população:

Curitiba 1.830.795
Londrina 581.382
Maringá 429.660
Ponta Grossa 375.632
Cascavel 368.195
São José dos Pinhais 349.880
Foz do Iguaçu 297.352
Colombo 241.672
Guarapuava 189.630
Fazenda Rio Grande 165.943

Os 10 municípios com menor população:

Nova Aliança do Ivaí 1.322
Jardim Olinda 1.349
Santa Inês 1.745
Esperança Nova 1.852
Miraselva 2.017
Santo Antônio do Paraíso 2.088
Uniflor 2.106
Iguatu 2.156
São Manoel do Paraná 2.176
Guaporema 2.210

Os 10 municípios com maior crescimento populacional absoluto:

Fazenda Rio Grande 4.437
São José dos Pinhais 4.236
Cascavel 4.091
Londrina 4.064
Maringá 3.677
Ponta Grossa 3.070
Piraquara 2.499
Sarandi 2.321
Araucária 2.209
Toledo 2.081

Os 10 municípios com maior crescimento populacional relativo:

Goioerê 3,642%
Fazenda Rio Grande 2,747%
Floresta 2,637%
Vitorino 2,617%
Rio Branco do Sul 2,547%
Mandaguaçu 2,278%
Pontal do Paraná 2,174%
Sabáudia 2,049%
Piraquara 2,000%
Sarandi 1,845%

Os 10 municípios com maior decremento populacional absoluto:

Moreira Sales -1.188
Bocaiúva do Sul -399
Turvo -342
Cândido de Abreu -174
General Carneiro -170
Porecatu -167
Assaí -166
Cruz Machado -151
Clevelândia -142
Cantagalo -127

Os 10 municípios com maior decremento populacional relativo:

Moreira Sales -10,667%
Bocaiúva do Sul -2,890%
Turvo -2,368%
Godoy Moreira -1,987%
Coronel Domingos Soares -1,613%
General Carneiro -1,565%
Porecatu -1,460%
Honório Serpa -1,416%
Altamira do Paraná -1,327%
Santo Antônio do Paraíso -1,323%

Dados compilados pelo Paranavaí Online com informações do IBGE






