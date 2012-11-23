Alguns dados sobre a estimativa da população para 2025 no Paraná

Ontem, 28/8, o IBGE divulgou a estimativa da população para 2025. No Paraná, de acordo com as estimativas, 219 municípios tiveram aumento de população, 176 municípios tiveram redução de população e 4 mantiveram a mesma população.

Na região da Amunpar, a população passou para 279.946 habitantes em 2025, num crescimento de 0,296% no ano.

Veja também: População estimada do país chega a 213,4 milhões de habitantes em 2025

Alguns dados sobre a população no Paraná:

Os 10 municípios com maior população:

Curitiba 1.830.795 Londrina 581.382 Maringá 429.660 Ponta Grossa 375.632 Cascavel 368.195 São José dos Pinhais 349.880 Foz do Iguaçu 297.352 Colombo 241.672 Guarapuava 189.630 Fazenda Rio Grande 165.943

Os 10 municípios com menor população:

Nova Aliança do Ivaí 1.322 Jardim Olinda 1.349 Santa Inês 1.745 Esperança Nova 1.852 Miraselva 2.017 Santo Antônio do Paraíso 2.088 Uniflor 2.106 Iguatu 2.156 São Manoel do Paraná 2.176 Guaporema 2.210

Os 10 municípios com maior crescimento populacional absoluto:



Fazenda Rio Grande 4.437 São José dos Pinhais 4.236 Cascavel 4.091 Londrina 4.064 Maringá 3.677 Ponta Grossa 3.070 Piraquara 2.499 Sarandi 2.321 Araucária 2.209 Toledo 2.081

Os 10 municípios com maior crescimento populacional relativo:

Goioerê 3,642% Fazenda Rio Grande 2,747% Floresta 2,637% Vitorino 2,617% Rio Branco do Sul 2,547% Mandaguaçu 2,278% Pontal do Paraná 2,174% Sabáudia 2,049% Piraquara 2,000% Sarandi 1,845%

Os 10 municípios com maior decremento populacional absoluto:



Moreira Sales -1.188 Bocaiúva do Sul -399 Turvo -342 Cândido de Abreu -174 General Carneiro -170 Porecatu -167 Assaí -166 Cruz Machado -151 Clevelândia -142 Cantagalo -127

Os 10 municípios com maior decremento populacional relativo:



Moreira Sales -10,667% Bocaiúva do Sul -2,890% Turvo -2,368% Godoy Moreira -1,987% Coronel Domingos Soares -1,613% General Carneiro -1,565% Porecatu -1,460% Honório Serpa -1,416% Altamira do Paraná -1,327% Santo Antônio do Paraíso -1,323%

Dados compilados pelo Paranavaí Online com informações do IBGE