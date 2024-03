Com obras aceleradas, DER/PR libera ponte em rodovia entre Paranavaí e Amaporã

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), liberou, nesta sexta-feira (22/3), o tráfego de veículos da ponte sobre o Ribeirão Paixão na PR-218, no km 394,42, entre Paranavaí e Amaporã, na região Noroeste.

Iniciada no começo de março, a obra emergencial já efetivou a recomposição do aterro da cabeceira da ponte na margem de Paranavaí e a reconformação do talude na margem de Amaporã, além do enrocamento de ambos os taludes, ajudando a preservar o ribeirão.

Veja também: DER/PR inicia obra emergencial em ponte na rodovia entre Paranavaí e Amaporã



DER/PR libera ponte em rodovia entre Paranavaí e Amaporã





Durante esta tarde, foram finalizados os serviços de pavimentação no acesso à ponte do lado de Paranavaí, permitindo a retomada do tráfego.

Os serviços vão continuar no trecho pelas próximas semanas, para implantar novas sarjetas e descidas d’água em concreto, dispositivos do sistema de drenagem de águas da rodovia, além de executar a nova sinalização horizontal na pista, mas sem necessidade de interditar a rodovia. O investimento na obra é de R$ 532.079,18.

Chuvas – O DER/PR interditou a ponte em fevereiro, após pontos de erosão em suas cabeceiras terem se agravado devido às fortes chuvas dos últimos meses. Os aterros não chegaram a ceder, mas a permanência do tráfego de veículos no trecho poderia resultar nisso, sendo mais prudente a interrupção. A estrutura da ponte em si não sofreu danos, com os serviços concentrados somente nas cabeceiras.

Fonte: Agência Estadual de Notícias