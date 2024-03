DER/PR inicia obra emergencial em ponte na rodovia entre Paranavaí e Amaporã

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), iniciou neste final de semana a obra de recuperação emergencial das cabeceiras da ponte sobre o Ribeirão Paixão na PR-218, no km 394,42, entre Paranavaí e Amaporã, na região Noroeste.

Com investimento de R$ 532.079,18, a obra prevê a recomposição do aterro da cabeceira da ponte no lado de Paranavaí, com escavação e retirada do solo mole, e substituição com rachão e com brita, e reconformação do talude do aterro do lado de Amaporã.

Também será feito o enrocamento dos taludes sob as pontes em ambas as margens, ajudando a preservar o ribeirão, bem como implantação de novas sarjetas e de descidas d’água em concreto para proteger os aterros contra a ação das águas das chuvas.

Ainda será executada nova pavimentação da PR-218 na margem de Paranavaí, onde o dano é mais extenso, seguida de nova sinalização horizontal.

O prazo de execução é de 90 dias, com possibilidade de liberação do tráfego com antecedência., caso as condições climáticas sejam favoráveis e os serviços prossigam sem interrupções.

Chuvas – O DER/PR interditou a ponte há pouco mais de 15 dias, após os pontos de erosão em suas cabeceiras terem se agravado devido às fortes chuvas dos últimos meses. Os aterros não chegaram a ceder, mas a permanência do tráfego de veículos no trecho poderia resultar nisso, sendo mais prudente a interrupção. A estrutura da ponte em si não apresenta danos, com os serviços em andamento somente nos aterros.

Como rota alternativa, o DER/PR sugere utilizar a BR-376 para seguir até Guairaçá, e de lá utilizar via municipal não pavimentada por 17,7 quilômetros para acessar Amaporã.

Fonte: Agência Estadual de Notícias