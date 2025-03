Edital de recuperação de ruas municipais de Tamboara atrai 10 participantes

Dez empresas se inscreveram para participar na sessão de disputa da licitação para recuperar 2,3 quilômetros de ruas municipais de Tamboara, na região Noroeste. A sessão foi conduzida nesta segunda-feira pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).

Veja também: DER/PR vai recuperar 2,3 quilômetros de vias municipais de Tamboara



Mapa dos trechos atendidos - clique para ampliar



- clique para ampliar

A Lasa Infraestrutura e LR Transportes Ltda., de São Paulo, foi a melhor classificada, com proposta de preço de R$ 999.000,00. Agora ela deve encaminhar os documentos exigidos em edital e uma planilha atualizada de valores para análise da comissão de contratação.

Estão previstos os serviços de remendos profundos, que incluem recomposição da base da pista com solo-cimento e correção do pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), seguida por recapeamento também com CBUQ e compactado com vibro acabadora. Por último será executada nova sinalização horizontal em todos os trechos recuperados.

Serão atendidos trechos da Avenida Paraná, Travessa 01, Rua Engenheiro Francisco Beltrão, Rua Said Ramos Júnior, Rua Marechal Floriano Peixoto, Travessa 02 e Avenida Padre Arnaldo João Beckenkamp. O prazo da obra, após concluída a licitação e assinado o contrato, será de apenas 90 dias.

Fonte: DER/PR