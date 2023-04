57 equipes com 266 participantes se inscreveram para a 2ª edição da Corrida Maluca

As inscrições para a 2ª edição da Corrida Maluca de Paranavaí estão encerradas e o número de participantes aumentou após o sucesso do primeiro evento. Em 2023, inscreveram-se 57 equipes num total de 266 participantes que vão descer a ladeira para participar da corrida que será realizada nos dias 20 e 21 de maio.

Inspirada em provas que acontecem a nível mundial, a dinâmica da corrida contará com grupos de pessoas que gostam de aventuras e desafios, dispostas a utilizarem seu próprio “carrinho” para descer uma ladeira em alta velocidade.

Os responsáveis pelas inscrições serão procurados pelos representantes da Prefeitura de Paranavaí. Todos os participantes serão convocados para uma reunião presencial de alinhamento sobre o evento. A participação é obrigatória de pelo menos um integrante de cada equipe inscrita.

As equipes inscritas foram: 51 os pé inchado; A grande família; Abutres do sertão; Águia azul; Amigos da onça; Arena da sinuca & bar; Arrocha car; As mamonas; Avua dumont; Bigogno; Brothers; Burguao da brisket; Combi da Heineken; Curva de rio; De volta para o futuro; Dracon; Eletromega; Elos artes pneus; Equipe Los Primo; Equipe metralha; Equipe mistério; Equipe monster; Equiperigo; Família turbinada; Farofeiros; Gregório consórcios – Vikings; Ladies letais; Lemon driks; Lobo solitário; MDH direção hidráulica; MM chopp Munck; Motokeiros safados; Mouse car customs; Nerdão; Nem velozes nem furiosos; Os feras; Os gatões; Os grande hotelsons; Os valentes; PAP – Pintores Amigos de Paranavaí; Paranavaí a cidade que não pode parar; Raspa Língua; Revest Acabamentos; T.C.C; Terrores do Bairro; Thor Auto Peças; Tô sozinho; Transporte maluco; Trash car; Tropa do escorpião; Tubarão; Unimakers; Velozes e curiosos; Velozes e vorazes; Vidraçaria Tobias; Zavan; Zona de Perigo.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí