ANAC autoriza aeronaves de motor a reação a pousarem no aeroporto de Paranavaí

O Aeroporto Municipal Edu Chaves, de Paranavaí, está liberado para receber pousos de aeronaves de motor a reação (jatos), conforme autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Com a reforma e adequação do aeroporto, o município conseguiu a liberação para que mais aeronaves possam pousar em Paranavaí.

“Havia uma restrição da ANAC por conta das condições antigas da pista. Com a reforma e adequação feita com grandes investimentos, conseguimos mudar o patamar do aeroporto e permitir que ele fosse reaberto. Agora, conseguimos avançar mais uma etapa. Estamos felizes pelos avanços e não vamos parar por aí”, afirmou o diretor do aeroporto de Paranavaí, Thuri Muniz.

No último mês, uma equipe do município de Paranavaí, liderada pelo prefeito KIQ, esteve em Brasília para uma série de reuniões sobre o aeroporto. Após as passagens pela Infraero e o Ministério de Portos e Aeroportos, a equipe voltou com boas notícias na bagagem.

“Tivemos a felicidade de ouvir do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, de que esse foi o melhor projeto que eles receberam até o momento. Isso me deixou imensamente feliz e agradecido por ter uma equipe tão preparada e disposta em realmente transformar a nossa cidade. Sem esses profissionais de qualidade, certamente não teríamos sucesso, mas ouvimos do próprio ministro de que estamos no caminho certo e nossos pedidos serão atendidos”, completou KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí