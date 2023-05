Município reabre oficialmente o Aeroporto de Paranavaí

O Aeroporto Municipal Edu Chaves foi reaberto oficialmente neste sábado, dia 13 de maio. Em uma cerimônia que reuniu autoridades e lideranças da cidade, o município declarou o aeroporto reaberto para voos executivos.

A reforma do aeroporto Edu Chaves contou com o recapeamento asfáltico de toda a pista e a mudança da sinalização horizontal em adequação a regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). “A primeira etapa da reforma contou com investimentos de mais de R$ 8 milhões, sendo R$ 5 milhões de recursos do Governo do Estado, intermediados pelo deputado Tião Medeiros, e outros R$ 3 milhões de recursos próprios do município”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Veja também:

Em viagem a Brasília, prefeito busca mais investimentos para o Aeroporto

Reforma do Aeroporto Municipal Edu Chaves está em fase final



Com a reabertura do aeroporto e a liberação dos primeiros voos, o município já está trabalhando para dar o próximo passo. “Por enquanto, o aeroporto estará aberto apenas para voos comerciais, que são os voos particulares. O nosso objetivo é expandir, por isso, tivemos importantes reuniões em Brasília nesta semana e tivemos uma sinalização positiva sobre o futuro do aeroporto Edu Chaves”, disse o prefeito KIQ.

Durante as reuniões em Brasília com a Infraero e o Ministério de Portos e Aeroportos, houve um acordo para que a Infraero assuma o aeroporto de Paranavaí. “Tivemos a felicidade de ouvir do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, de que esse foi o melhor projeto que eles receberam até o momento. Isso me deixou imensamente feliz e agradecido por ter uma equipe tão preparada e disposta em realmente transformar a nossa cidade. Sem esses profissionais de qualidade, certamente não teríamos sucesso, mas ouvimos do próprio ministro de que estamos no caminho certo e nossos pedidos serão atendidos”, completou KIQ.

O deputado federal Tião Medeiros exaltou a conquista e disse que Paranavaí verá um aeroporto completamente diferente. “Hoje é só o primeiro passado de muitos que virão. A Infraero se comprometeu a investir R$ 50 milhões no aeroporto de Paranavaí pelos próximos anos. E isso não interfere em nada para que continuemos buscando recursos para educação, saúde e outras necessidades. A Infraero investe apenas em aeroportos, por isso, fomos lá para buscar recursos para o aeroporto. Quando a necessidade for outra, vamos nos dirigir para outro ministério e lutar para conseguir aquilo que a cidade precisa”, explicou.

A cerimônia contou com a presença do vice-prefeito de Paranavaí, Pedro Baraldi; dos vereadores Delcides Pomin e Professora Ivany; o representante da Aciap, Kaká Scarabelli; secretários municipais; imprensa; e população em geral.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí