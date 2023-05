Em viagem a Brasília, prefeito busca mais investimentos para o Aeroporto de Paranavaí

O Aeroporto Municipal Edu Chaves já está em fase final de uma reforma de mais de R$ 8 milhões e que vai permitir a reabertura do aeroporto de Paranavaí. Essa foi a primeira fase do plano de execução do município, que já está em busca do próximo passo.

O prefeito KIQ esteve nesta semana em Brasília em busca de mais recursos para o aeroporto. O objetivo é melhorar ainda mais o espaço e garantir que Paranavaí receba mais voos. “Nossa região vem se desenvolvendo cada vez mais. Receber mais voos é uma demanda e tenho certeza que vamos conseguir avançar nesta pauta. Será um marco para Paranavaí, trazendo ainda mais desenvolvimento econômico pra cidade e facilitando a vida dos moradores de toda região”, afirmou KIQ.

Durante todo o dia, a comitiva do município teve diversas reuniões importantes. A primeira foi com o presidente da Infraero, Rogério Amado Barzellay. Depois, um encontro com o Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França e o Secretário Nacional de Aviação Civil, Juliano Alcântara Noman.

“As reuniões foram excelentes e tivemos sinalização positiva por onde passamos. Estou voltando ainda mais confiante de que faremos um trabalho diferenciado no aeroporto. Certamente, teremos boas novidades em breve para Paranavaí”, completou KIQ.

Nas reuniões, o prefeito foi acompanhado pelo Deputado Federal, Tião Medeiros, o diretor do aeroporto de Paranavaí, Thuri Muniz, e o secretário de Comunicação e Chefe de Gabinete de Paranavaí, Américo de Castro.

Obras – O município está em fase final da reforma do aeroporto Edu Chaves. Entre as obras executadas no aeroporto estão o recapeamento asfáltico de toda a pista e a mudança da sinalização horizontal em adequação a regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Para a reforma do aeroporto houve um investimento de aproximadamente R$ 8 milhões. Foram R$ 5 milhões de recursos do Governo do Estado, intermediados pelo deputado Tião Medeiros, e outros R$ 3 milhões de recursos próprios do município.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí