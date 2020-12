Após erro com códigos de barras, boletos do IPTU 2021 serão reimpressos e redistribuídos em Paranavaí

A Secretaria Municipal de Fazenda comunica a todos os contribuintes de Paranavaí que os boletos do IPTU 2021 serão reimpressos e redistribuídos nos próximos dias para o pagamento do imposto. A orientação é para que, quem já recebeu o boleto em casa, não realize o pagamento neste momento e aguarde o recebimento da nova remessa de boletos que já está sendo providenciada pelo município.

“Depois de impressos na gráfica e uma boa parte já entregue pelos Correios, foi verificado um erro em muitos dos códigos de barras dos boletos. Por isso, será necessário fazer uma nova impressão, com os novos códigos de barras, para evitar transtornos para os contribuintes. O que orientamos agora é que os contribuintes não paguem este primeiro boleto recebido e aguardem a entrega do novo boleto, ou, se preferirem, que retirem a 2ª via pela internet ou pessoalmente no balcão de atendimento da Prefeitura”, explica o secretário de Fazenda, Gilmar Pinheiro.

Para retirar a 2ª via do boleto do ITPU 2021, basta acessar o site da Prefeitura de Paranavaí (www.paranavai.pr.gov.br) e fazer o seguinte caminho: Acesso Rápido > Cidadão Web > Guias para pagamento > Guia de IPTU. Lembrando que para retirar a 2ª via do ITPU pela internet, é necessário ter em mãos o número da Inscrição Imobiliária.

Quem recebeu o boleto do IPTU 2021 em casa e já realizou o pagamento, deve entrar em contato com a Secretaria Municipal de Fazenda através do telefone (44) 3421-2323, para obter mais informações.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí