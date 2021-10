O município de Paranavaí trabalha ainda nesta quinta-feira (28/10) com atendimentos de emergência causados pelo temporal que atingiu a cidade no último final de semana. A expectativa é de que os serviços de emergência sejam finalizados em breve.

“Infelizmente o recolhimento de galhos está sendo feito de forma gradativa, de acordo com o cronograma de trabalho. As prioridades eram desobstrução de vias públicas, redes de energia, árvores sobre muros e residências”, explica o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.



Após serviços emergenciais, município vai iniciar limpeza da cidade





Com os atendimentos de urgência, a limpeza da cidade acabou ficando em segundo plano. “Primeiro focamos em reparar problemas e evitar que casos graves acontecessem. Sabemos que é importante manter a cidade limpa, por isso, vamos começar com a limpeza da cidade em breve. Pedimos que a população tenha paciência e entenda que foi um temporal forte e muito atípico. Ainda estamos nos recuperando, mas acreditamos que logo tudo estará no seu devido lugar”, completou o secretário de meio ambiente.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí