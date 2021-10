Paranavaí decreta estado de emergência por conta de prejuízos causados pelo temporal

O município de Paranavaí vai publicar em edição extraordinária, nesta quarta-feira (27/10), o Decreto Municipal 23.010/2021 sobre o estado de emergência, em virtude do temporal que atingiu a cidade no último final de semana. Com uma grande força-tarefa desde sábado a noite, o município segue trabalhando para resolver problemas causados pelo temporal.

Decretado o estado de emergência, o município permite que as secretarias municipais façam aquisições de materiais e serviços, mediante dispensa de licitação, nos estritos termos do art. 23, IV, da Lei Federal 8.666/93. “Precisamos rapidamente resolver alguns problemas para que a população não seja afetada ainda mais. Uma das prioridades é resolver os problemas nas escolas municipais”, ressalta o prefeito em exercício, Pedro Baraldi.

Os estragos causados pelo temporal foram imensos e afetaram a vida de milhares de pessoas. No poder público, o dano ao patrimônio foi estimado em R$ 582 mil, conforme levantamentos preliminares. “Temos equipes espalhadas pela cidade trabalhando de maneira incansável. Aos poucos, os problemas são resolvidos e a normalidade vai sendo restabelecida. Esperamos que logo tudo isso já esteja no passado”, afirma Baraldi.

Dados da Copel apontam que Paranavaí possui neste momento aproximadamente mil imóveis sem luz. Ainda segundo a empresa responsável pelo fornecimento de energia no Paraná, “conforme a resolução dos casos vai sendo contabilizada e o acesso a locais antes intransitáveis vai sendo liberado, fica cada vez mais clara a dimensão dos estragos causados por esse evento climático, o mais grave já enfrentado no interior do Estado: a conta de postes quebrados em todo o Paraná já passa das 1.600 estruturas”.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí