Aproximadamente 3 mil pessoas passaram pelo Centro de Eventos durante a Feira de Serviços Gratuitos no sábado

No último sábado, dia 9 de julho, a Prefeitura de Paranavaí participou de uma grande Feira de Serviços Gratuitos no Centro de Eventos. A Feira foi realizada através de uma PPP (Parceria Público Privada) com uma empresa do segmento de saúde e com participação voluntária de alunos das faculdades de Paranavaí. A estimativa da equipe organizadora é de que aproximadamente 3 mil pessoas passaram pelo local durante o dia de atendimentos.

Quem foi até o Centro de Eventos pôde usufruir de serviços gratuitos como: teste de glicemia; aferição de pressão; testes rápidos de HIV; Sífilis e Hepatite B; exames preventivos (Papanicolau) para mulheres; vacinação contra Covid-19; corte de cabelo; limpeza de pele; design de sobrancelhas; manicure e pedicure; orientação nutricional; orientação jurídica; doação de agasalhos disponíveis no Varal Solidário do Provopar; e doação de cestas básicas.

O público também contou com distribuição de pipoca e algodão doce, e ainda foi possível conferir a Feira de Artesanato, com exposição e comercialização de trabalhos produzidos por artistas que fazem parte da Casa do Artesão.

“Uma das ações mais importantes realizadas durante a Feira de Serviços Gratuitos foi a oferta de atendimento oftalmológico para pacientes que estavam na fila de espera junto ao município. Os atendimentos foram todos agendados previamente pela equipe da Secretaria de Saúde e, quando o paciente chegava no local, podia fazer todos os exames oftalmológicos básicos, passar por consulta com médicos oftalmologistas que estavam em consultórios montados dentro de uma carreta, e ainda escolher uma armação para os óculos, nos casos indicativos de uso. No total, foram realizados 200 atendimentos oftalmológicos durante o evento. Isso só foi possível graças à Parceria Público Privada celebrada com o município, que permitiu a oferta dos serviços à população”, destacou a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

