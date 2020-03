Bandas de Paranavaí e região interessadas em participar da 15ª edição do FutRock, podem se inscrever até o dia 26 de março através do Formulário on-line disponível no site da Prefeitura (www.paranavai.pr.gov.br). O FutRock é um evento beneficente organizado pela Fundação Cultural, em parceria com entidades filantrópicas e outros apoiadores. O evento está marcado para o dia 19 de abril, a partir das 13h, na área externa do Ginásio Noroestão.

A ideia do FutRock é levar à comunidade shows de rock aliados a um torneio de futebol, promovendo a integração de música e esporte, além da troca de experiências entre os artistas envolvidos. Através do evento, serão arrecadados, juntamente com entidades beneficentes, donativos como alimentos, agasalhos (roupas e sapatos) e ração.

Para se inscrever, as bandas devem colar no campo indicado do formulário, um link do YouTube com vídeo de apresentação da banda; anexar (no campo indicado) foto e logomarca da banda e preencher as informações solicitadas (breve release/currículo, nome dos integrantes da banda e dos respectivos instrumentos que tocam), além dos dados de contato.

“A Comissão Julgadora vai selecionar oito bandas para participar do FutRock. Através do Sorteio das Chaves, serão definidos quatro confrontos da primeira fase do torneio de futebol. Cada jogo terá 8 minutos de duração (4 por 4). Conforme vão sendo eliminadas do torneio de futebol, as bandas vão se apresentando, na ordem. Assim, portanto, a banda campeã do torneio de futebol será a última a se apresentar no palco”, explica o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

O resultado da seleção será divulgado até o dia 2 de abril, na página da Fundação Cultural no Facebook (facebook.com/Fundação-Cultural-de-Paranavaí-154381654706805).

Os jogos de futebol acontecerão no gramado exterior do Noroestão, com bola e traves pequenas, sem o uso do goleiro, com 3 (três) jogadores na linha em cada time. “Apenas quem toca na banda pode jogar. Os 3 primeiros colocados no torneio de futebol receberão troféus e a banda campeã ganhará a gravação de uma música”, frisa Torrente.

Cada banda poderá fazer um show de no máximo 30 minutos e deve apresentar, no mínimo, três músicas autorais. Para a realização do pocket-show, a Fundação Cultural oferecerá palco e uma boa estrutura de som (1 cubo para guitarra, 1 cubo para contrabaixo, 1 bateria sem pratos, microfones para voz e retornos).

Para conferir o Regulamento completo e preencher o Formulário de Inscrição on-line, basta acessar o site da Prefeitura (www.paranavai.pr.gov.br). Mais informações também podem ser obtidas diretamente na Fundação Cultural, através dos telefones (44) 3902-1128 e 99124-1226, ou ainda pelo e-mail cidadepoesia8@gmail.com

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí