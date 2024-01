Cadastro e atualização do Passe Livre do Estudante começam nesta segunda-feira

Começou nesta segunda-feira, dia 29 de janeiro, o cadastramento e renovação do Passe Livre do Estudante em Paranavaí. Para fazer o pedido do Passe Livre, o estudante deve preencher um formulário on-line e aguardar o contato da Secretaria de Educação sobre o deferimento ou indeferimento do pedido.

Para quem já possui um Passe do Estudante, é necessário realizar o recadastramento. Será necessário comparecer ao guichê da Viação Cidade Paranavaí no terminal urbano (Praça Brasil) com os seguintes documentos: fotocópia do RG e CPF do aluno; fotocópia da declaração de matrícula atualizada; comprovante de residência atualizado; e foto 3x4 atualizada.

Para mais informações sobre o recadastramento, possíveis linhas de transporte e horários, consultar a Viação Cidade Paranavaí em seu guichê do terminal urbano (Praça Brasil) ou pelo número 3446-7917. O horário de atendimento é das 8h às 17h30, de segunda a sexta-feira.

Para acessar o formulário, clique neste link. Para mais informações, basta ligar na Secretaria de Educação no telefone 3423-6313.

Tem direito ao passe com desconto integral (100%)

- Alunos que residem no mesmo bairro que estudam (escolas públicas);

- Alunos de escolas e faculdades particulares com bolsa de estudos superior a 50%;

- Alunos do Instituto Federal do Paraná (IFPR) e da Unespar;

- Alunos residentes no Distrito de Graciosa;

- Alunos do SESI com bolsa de estudos superior a 50%.

Tem direito ao passe com desconto parcial (50%)

- Alunos que optarem por estudar em instituições de ensino fora do bairro em que residem. Salvo com a apresentação de documentação que comprove a não existência de vagas na instituição de ensino do bairro.

- Alunos de escolas e faculdades particulares com bolsa de estudos inferior a 50%.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí