Cerca de 800 pessoas participam da Caminhada Rosa em Paranavaí

Aproximadamente 800 pessoas participaram da Caminhada Rosa, realizada nesta quarta-feira (1º) em Paranavaí, como parte da programação do Outubro Rosa, movimento que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Vestidos de rosa e branco, os participantes se concentraram na Praça dos Pioneiros, de onde seguiram pela Rua Getúlio Vargas até a Prefeitura.

Emocionada, a diretora especial de Gestão Ambiental e Saneamento, Andressa Romagna, que recentemente venceu um câncer, compartilhou sua experiência. “Passei por um momento muito difícil, mas escolhi viver. Lutei muito com a fé que tenho e hoje posso estar aqui para dizer que vale a pena acreditar, se cuidar e não desistir. Essa luta é de todas nós”, declarou.

“É emocionante ver tantas pessoas unidas por uma causa tão importante. O Outubro Rosa é um momento de reflexão e de conscientização, mas também de união e esperança. Queremos que todas as mulheres saibam que a prevenção salva vidas e que o poder público está junto nessa luta”, afirmou o prefeito Mauricio Gehlen.

A secretária municipal de Saúde, Andreia Vilar, lembrou que a programação seguirá ao longo do mês. “Durante todo o Outubro Rosa, haverá ações nas unidades de saúde com horário estendido, além da Feira da Mulher e do Dia D. É uma oportunidade para que as mulheres tenham acesso mais fácil aos serviços e cuidem da própria saúde”, ressaltou.

A secretária municipal de Esportes e Lazer, Jane Nunes, reforçou a importância da parceria para a realização da caminhada. “Foi uma alegria enorme contribuir com a organização. O esporte e a atividade física estão diretamente ligados à saúde e ao bem-estar, por isso fizemos questão de apoiar esse movimento de conscientização”, disse.

A Caminhada Rosa abriu oficialmente as atividades do Outubro Rosa em Paranavaí, que seguirá com uma série de ações de saúde e conscientização até o fim do mês.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí