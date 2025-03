Combate ao greening avança com mais de 1.400 plantas erradicadas no perímetro urbano de Paranavaí

A campanha de combate ao greening no perímetro urbano de Paranavaí já resultou na erradicação de 1.408 plantas cítricas em 442 residências visitadas. A ação teve início em 27 de janeiro no Distrito de Sumaré, passou pelo Jardim Ouro Branco e, agora, as equipes iniciam os trabalhos no Jardim Morumbi.

A iniciativa envolve servidores das secretarias municipais de Saúde, Meio Ambiente e Agricultura, além do apoio da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar). De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Alessandro Cordeiro, as equipes retornarão às residências que estavam fechadas durante as primeiras visitas.

"As estimativas indicam que entre 15 mil e 20 mil plantas cítricas deverão ser erradicadas em todo o município. O prazo previsto para a conclusão do serviço é de aproximadamente 100 dias", destacou Cordeiro.

O greening é uma doença que ameaça os pomares de citros e coloca em risco a cadeia produtiva da citricultura na região. Segundo o secretário municipal de Agricultura, Tarcísio Barbosa, cerca de 4 mil pessoas dependem diretamente desse setor para seu sustento, tornando o combate à doença uma prioridade para a economia local.

