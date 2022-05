Copel divulga investimentos no Noroeste e leva bicicletas elétricas à ExpoParanavaí

Os visitantes da 50ª ExpoParanavaí terão dias de diversão e muito aprendizado durante a feira, que começa neste fim de semana e segue até o dia 5 de junho. A Copel tem presença marcada no evento, levando orientações sobre o uso consciente da energia elétrica, os investimentos realizados para modernizar os serviços na área rural, e os benefícios da fatura digital. Clientes que optarem por receber a conta de luz por e-mail poderão emprestar bicicletas elétricas para um passeio pelo Parque Costa e Silva.

Investimentos – Desde que foi lançado, em 2019, o programa Paraná Trifásico construiu 8 mil quilômetros de redes trifaseadas em todo o Estado, extensão equivalente a mais de 10 vezes a distância entre Foz do Iguaçu e Paranaguá. As estruturas concluídas representam 31,6% do total previsto para a iniciativa até 2025, período em que estão sendo destinados R$ 2,7 bilhões para a construção de 25 mil quilômetros de redes em áreas rurais.

Na região de Paranavaí, há obras em 22 cidades, com 344 quilômetros de redes elétricas já concluídas, e outros 100 em execução ou projetados. Os municípios que concentram maior extensão construída são Santa Isabel do Ivaí (42 km), Querência do Norte (39 km), Santa Mônica (37 km) e Paranavaí (31 km). Além de baratear a conexão das propriedades rurais à rede trifásica com a redução das distâncias, o programa tem como objetivo melhorar a qualidade da energia distribuída, reduzindo a ocorrência de desligamentos no campo.

A estrutura de distribuição que atende a região também recebeu investimentos expressivos nos últimos anos e segue em expansão, com a ampliação em 50% de capacidade da subestação de energia do Jardim São Jorge. Duas linhas de grande porte também foram concluídas, a fim de interligar a unidade da Copel à unidade em construção pela empresa Aliança Interligação Elétrica (AIE).

Elas fazem parte do sistema de alta tensão operado pela Copel, que este ano deve receber cerca de R$ 40 milhões na cidade de Paranavaí.

Fatura Digital – A praticidade e agilidade da opção pela conta de luz por e-mail, junto com as vantagens da redução do uso de papel para o meio ambiente, também estarão em pauta na ExpoParanavaí. Os visitantes que recebem a conta de luz por e-mail e têm o aplicativo da Copel instalado no celular podem emprestar bicicletas elétricas no estande da empresa.

Fonte: Agência Estadual de Noticias