A Prefeitura de Paranavaí vai realizar mais um concurso público para a contratação de 65 servidores. São 10 cargos disponíveis para diversas áreas de atuação e mais 10 cargos para formação de cadastro de reserva. As inscrições estão abertas a partir desta quinta-feira (19/3).

Os editais dos concursos 001 e 002/2020 têm salários que vão variar de R$ 1.105,05 a R$ 15.402,57. As provas serão organizadas pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (Fauel). As inscrições estarão abertas até às 17h do dia 9 de abril de 2020 no site www.fauel.org.br. O ensalamento será divulgado no dia 5 de maio e a prova objetiva, discursiva e entrega de títulos no dia 10 de maio.

Os candidatos que atenderem às condições estabelecidas nos editais poderão solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão de Concurso Público, através do preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção que será disponibilizada no da Fauel. As demais datas estarão disponíveis no edital.

As vagas abertas para os concursos serão para as seguintes: Agente Comunitário de Saúde, Engenheiro Civil com Especialização e Experiência em Pavimentação, Topógrafo, Agente de Apoio Educacional, Analista de Sistemas, Médico Psiquiatra (25 horas semanais), Médico Pediatra (10 horas semanais), Médico Pediatra (25 horas semanais), Médico Plantonista Pediatra (120 horas mensais), e Médico Plantonista Clínico Geral (120 horas mensais).

A formação de cadastro de reserva será para os seguintes cargos: Agente Comunitário de Saúde, Professor de Educação Infantil – Séries Iniciais, Técnico em Higiene Dental, Fisioterapeuta, Odontólogo, Psicólogo, Engenheiro Civil, Médico Plantonista da UPA (72 horas mensais), Médico Clínico Geral (40 horas semanais) e Médico Ginecologista e Obstetra (25 horas semanais).

“Sabemos que o país está com uma grande incerteza e nós em Paranavaí já decretamos o fechamento de estabelecimentos para conter a transmissão do vírus. Por enquanto, todas as datas estão mantidas. Se houver a necessidade de alteração faremos essa divulgação em tempo oportuno”, disse o secretário de Administração, Hugo Braga.

Para conferir os editais, basta acessar o site do município (www.paranavai.pr.gov.br), clicar em “Portal da Transparência”, selecionar a aba “Pessoal” e encontrar a opção “Concursos”. Ou também, pelo site da Fauel, por meio do link https://www.fauel.org.br/listagemconcursos.php

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí