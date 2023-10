Falta de energia volta a afetar o abastecimento em bairros de Paranavaí

A Sanepar informa que a unidade de bombeamento que envia água para o reservatório do Bairro Santos Dumont, em Paranavaí, está com falta de fase de energia elétrica, na tarde desta terça-feira (17/10). A paralisação da estação afeta agora o abastecimento nas regiões dos bairros Santos Dumont, Jardim, Ipê, Jardim Alvorada do Sul, Jardim Simara e Jardim América. As demais regiões da cidade já estão todas abastecidas. A Copel continua trabalhando para restabelecer a energia na região, porém ainda sem prazo. Ainda não há prazo para a normalização no abastecimento.

Em situações como esta, a orientação é que se faça uso racional da água, priorizando alimentação e higiene pessoal. Não desperdice!

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Fonte: Sanepar