Festival do Trabalhador registrou mais de 1.100 atendimentos na Praça dos Pioneiros

A manhã do último domingo (1º de maio) foi bastante movimentada na Praça dos Pioneiros com a programação do Festival do Trabalhador, organizado pela Prefeitura de Paranavaí com apoio de parceiros como CENAIC, SESC, Unipar e Unifatecie. Um balanço feito pelas equipes que participaram do evento apontou que foram realizados mais de 1.100 atendimentos no período das 8h30 às 12h.

Veja também: Domingo tem Festival do Trabalhador na Praça dos Pioneiros

Os trabalhadores e as famílias que passaram pela Praça dos Pioneiros tiveram à disposição diversos atendimentos durante a Feira de Serviços gratuitos, como corte de cabelo; aferição de pressão arterial; aferição de glicemia; testagem rápida para detecção de Sífilis, HIV e Hepatites virais; teste de tipagem sanguínea e fator RH; aconselhamento psicológico e orientações sobre Saúde Mental; orientações sobre qualidade de vida e alimentação saudável, com cálculo de IMC; serviços de estética e beleza; massagem relaxante/Quick Massage e hidratação facial; atendimentos e orientações em Direito do Trabalho e Previdenciário; orientações sobre bem-estar animal; recebimento de currículos e orientações sobre serviços relacionados a emprego.

A criançada se divertiu bastante no Cantinho da Leitura, com espaço para desenho, pintura e Contação de Histórias, e ainda com a recreação infantil e brinquedos infláveis e educativos.

A turma que gosta de esporte fez bonito com uma grande participação durante o Pedal Rural, a Caminhada pelo Coração e o Torneio Esportivo misto.

Quem gosta de artesanato, pode conferir produtos exclusivos feitos por mais de uma dúzia de expositores durante a Feira de Economia Criativa.

O pessoal mais idoso também fez bonito e prestigiou a apresentação especial do grupo da Terceira Idade do SESC, acompanhando a cantoria e até dançando com toda alegria no meio da Praça.

E para fechar a programação em grande estilo, a Orquestra Municipal fez um show completo, recheado de muita música popular e com participações especiais de artistas paranavaienses.

“Ficamos bastante satisfeitos com a participação e esperamos organizar mais eventos de integração, com serviços gratuitos, muita cultura e lazer para a população de Paranavaí”, avaliou o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí