Inscrições para 1º Torneio de Pesca Esportiva em Paranavaí estão encerradas

O município de Paranavaí divulgou nesta semana a realização do 1º torneio de Pesca Esportiva “Anibal Ajita” da história da cidade. As inscrições que começaram ontem (dia 21) já estão encerradas devido a grande procura da população.

“Tivemos mais de 400 inscrições em 24 horas, superando muito as nossas expectativas. Por conta disso, as inscrições estão encerradas e não poderemos deixar que mais ninguém participe do torneio. De qualquer forma, essa demonstração de interesse já mostra que teremos que fazer novas edições no futuro”, avalia o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

Veja também: Município abre inscrições para 1º Torneio de Pesca Esportiva em Paranavaí

O evento será realizado no dia 21 de agosto nas dependências do Parque Ouro Branco, com início às 8h e término às 17h. No dia do torneio, cada pescador terá o direito de levar até dois quilos de peixe para casa, mas somente da espécie tilápia. As demais espécies serão pescadas e soltas novamente.

Lembrando que os inscritos devem doar de 2 litros de leite desnatado, que devem ser entregues na Secretara de Meio Ambiente, Rua Irati, nº 980, no Parque Ouro Branco. Todo leite arrecadado será doado às entidades assistenciais do município.

Alimentação – Apesar do encerramento das inscrições para o torneio, o município ainda tem em aberto um chamamento público para o credenciamento de food trucks e reboques que tenham interesse em participar do evento e venderem seus produtos no ramo de alimentação. Os interessados devem preencher um formulário (https://forms.gle/cpGJ47CB17rZauJA8) até o dia 19 de agosto.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí