Inscrições para Praça de Alimentação para o 2º Suruquá Rock estão abertas

O município de Paranavaí vai realizar no dia 20 de abril o 2º Suruquá Rock de Paranavaí, na Praça dos Pioneiros, com shows de Edu Falaschi, 43 Duo e IRA!. Com a realização de mais um evento, o município abriu Chamamento Público para os interessados na Praça de Alimentação.

As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de abril (sexta-feira), através deste link: https://forms.gle/KvYSn7REEkHhpqnu5. O Chamamento Público para inscrição de food trucks, reboques e pequenos vendedores é para o evento na Praça dos Pioneiros, dia 20 de abril, a partir das 18h.

Toda as informações estão disponíveis no Edital de Chamamento Público.

