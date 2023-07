Legislativo põe fim ao recesso de julho

Por unanimidade, os vereadores da Câmara de Paranavaí aprovaram, em segunda discussão, a proposta de emenda à Lei Orgânica que acaba com o recesso parlamentar do meio do ano.

Na prática, a proposição altera o artigo 28 da Lei Orgânica do Município, delimitando que independente de convocação, a Câmara irá se reunir ordinariamente de 2 de fevereiro à 22 de dezembro.

A emenda segue para a promulgação da Mesa Diretora da Casa de Leis e passa a valer ainda este ano, pondo fim a paralisação das atividades parlamentares de julho. “São 15 dias que os parlamentares deixam de ter sessões, comissões e audiências públicas enquanto o município e seus problemas não param”, disse o presidente da Câmara, Luís Paulo Hurtado, autor do projeto, que também é assinado pelos vereadores Leônidas Fávero Neto, Fernanda Zanatta, Amarildo Costa e Zenaide Borges.

Na avaliação do presidente, não há justificativa ter todo este período de recesso, já que a maioria dos trabalhadores só tem 30 dias de férias. “Devemos ter responsabilidade, executar as funções corretamente e prestar contas, pois somos pagos pelo cidadão. [...] Esta é a forma de retribuir o voto e a confiança de cada um de vocês. Nós entramos para servir a população e não para sermos servidos”.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí