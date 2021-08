Município altera fluxo do trânsito da Rua Guerino Pomin

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, colocou em funcionamento nesta sexta-feira a nova sinalização semafórica em três cruzamentos da cidade. Um dos locais impactos é o cruzamento da Rua Guerino Pomin com a Avenida Tancredo Neves, que terá mudanças para melhorar o fluxo de veículos.

A partir de agora, o tráfego no local fica da seguinte forma: mão dupla na Rua Guerino Pomin nos dois sentidos; continua liberado conversão à direita dos dois lados e seguir reto; e fica proibido a conversão à esquerda nos dois sentidos. Na Avenida Tancredo Neves continua liberado a conversão à direita e à esquerda.



“Fizemos essas mudanças para facilitar o tráfego no local e permitir que a população possa se deslocar com mais facilidade e segurança. Com as mudanças causadas pela instalação do semáforo e esses trechos alterados acreditamos que o trânsito no local, que sempre foi problemático, será mais fluido”, disse o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Jeferson Cattelan.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí