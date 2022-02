Município assina convênio de R$ 8 milhões com Governo do Estado para construção de Parque Urbano na Vila Operária

A tarde desta quinta-feira (17/2) foi duplamente histórica para Paranavaí. O governador Ratinho Júnior esteve na cidade para assinar dois importantes convênios de serviços – um para a Saúde, com o repasse anual da ordem de R$ 5,6 milhões para custeio da Santa Casa Unidade Morumbi; e outro para o Meio Ambiente, da ordem de R$ 8,2 milhões para a construção de um Parque Urbano na Vila Operária, onde hoje está localizado o “buracão”.

Área onde será construído o parque





Parque Urbano da Vila Operária – “Sempre digo que o que faz toda a diferença para todas as conquistas que estamos comemorando junto aos municípios é a união. Por muitos anos, os atores políticos principais do Estado, que são os secretários, eram da capital. As decisões políticas ficavam voltadas para a capital. Agora, nós temos feito um governo onde os secretários são homens do interior, são homens dos municípios. Com isso, estamos construindo um projeto político maduro para o Estado, com destaque para o contato com os prefeitos das cidades. Hoje o Paraná está recebendo investimentos de forma pulverizada e prova disso são esses convênios que estamos assinando aqui em Paranavaí, colocando finalmente o Hospital Morumbi para funcionar e liberando recursos para a implantação de um Parque Urbano na Vila Operária. Este é seguramente um dos maiores projetos de parques urbanos na atualidade. Ele é inspirado no que foi realizado no Parque Barigui, resolvendo problemas históricos e transformando áreas completamente degradadas em espaços que dão aos bairros a estrutura e o valor que eles merecem”, destacou o governador Ratinho Júnior.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, disse que “o programa que estamos desenvolvendo pelo Governo do Estado está implantando 105 Parques Urbanos no Paraná. É o maior programa de conservação de água, solo e preservação ambiental do mundo. E este é um momento histórico, pois esse projeto de Paranavaí representa exatamente aquilo que nós pensamos quando criamos o programa dos Parques Urbanos. Nós vimos aqui o projeto de como vai ficar bonito aquele espaço. Mas o pessoal que vive aqui em Paranavaí conhece aquele lugar. É um buracão, um lixão, um local ermo, abandonado, criadouro de mosquitos de dengue, fonte de contaminação de outras doenças; e nós vamos transformar aquele lugar, hoje degradado, em uma área de conservação e educação ambiental, preservação do solo, um local onde as pessoas podem fazer uma caminhada, ter lazer com suas famílias. Vai se tornar um ponto turístico da cidade. Isto porque nosso governador é uma pessoa que conhece os municípios, tem uma visão estratégica e consegue atuar de maneira eficiente para atender às demandas da população”.

A implantação do Parque Urbano na Vila Operária foi muito comemorada pelo prefeito Delegado KIQ. “Me lembro muito bem quando a dona Líria Balestieri, diretora do CECAP, tantas vezes nos pediu intervenção e uma solução para os problemas causados pelo buracão na Vila Operária. Na festividade de 25 anos do CECAP, eu assumi o compromisso de acabar com esse problema. Lembro que me comprometi com o saudoso Cidão, do Estrela Vermelha, que o estádio do time faria parte desse projeto. Infelizmente o Cidão foi levado pela Covid e não pode estar aqui conosco hoje para comemorar essa conquista. Mas faremos todo o possível para homenageá-lo, por toda a sua atuação em prol da Vila Operária”, enfatizou.

“No entorno do buracão da Vila Operária, onde há problemas sérios com lixo, restos de obras de construção civil, animais mortos, incêndio, fumaça, tem oito instituições de ensino, entre escolas, creches, Centro da Juventude e CECAP, além do CRAS, UBS e a sede do time Estrela Vermelha. A construção desse Parque Urbano vem para solucionar uma dificuldade histórica e trazer qualidade de vida para a população de um dos bairros mais populosos de Paranavaí”, lembrou o deputado estadual Tião Medeiros.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí