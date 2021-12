Município consegue recursos para pavimentação de mais 7,1 km da Estrada Cristo Rei

O município de Paranavaí recebeu recentemente a confirmação do Governo do Estado de um convênio para pavimentação em blocos sextavados de 5,2 km da Estrada Cristo Rei. Agora, o município recebe mais uma ótima notícia: a liberação de recursos para mais 7,1 km de pavimentação com blocos sextavados.

Veja também: Assinado convênio para pavimentação em blocos sextavados de 5,2 km da Estrada Cristo Rei



Mais 7,1 km da Estrada Cristo Rei serão pavimentados





Para o secretário de Agricultura de Paranavaí, Tarcísio Barbosa, a pavimentação deste trecho que liga a PR-557 a Estrada Cristo Rei trará grandes benefícios. “Com essa pavimentação teremos menos gastos com manutenção, sem dúvidas. Além disso, vamos beneficiar uma região com um setor produtivo forte. Queremos dar um suporte logístico aos produtores e permitir que o tráfego seja seguro, pois são muitos caminhões que passam nessa região todos os dias. E ainda ganhamos um local para explorar o turismo, que sem dúvidas será uma novidade na região”, afirmou.

No início deste mês, foi assinado um convênio entre o município de Paranavaí e o Governo do Estado do Paraná no valor de R$ 4,5 milhões para pavimentação de 5,2 km. Agora, serão mais R$ 7 milhões para pavimentação de 7,1 km, completando 12,3 km.

“Temos que agradecer todo o esforço do deputado estadual Tião Medeiros, que desde o primeiro momento se comprometeu a nos ajudar em mais essa importante obra para o município. O trabalho dele junto ao governador Ratinho Junior e o secretário de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, foi essencial para que conseguíssemos mais essa conquista”, enfatizou o prefeito KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí