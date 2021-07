Município finaliza readequação da Estrada Ravidute

A Secretaria Municipal de Agricultura finalizou esta semana os serviços de readequação da Estrada Pioneiro Ravidute Jesus de Souza, na extensão do quilômetro 22. As equipes do município executaram a elevação do leito da estrada, caixas e bigodes para contenção de águas das chuvas, combate a erosões em toda a margem da estrada, e cascalhamento nos pontos críticos e subidas.

Com apoio das secretarias de Infraestrutura e Meio Ambiente, dois aterros passaram por reparos e troca das tubulações, e a ponte que dá acesso à Prainha do Caiuá foi revitalizada com a troca de todo o madeiramento. Além disso, foi realizado o plantio de 1.000 mudas de árvores nativas e a soltura de mais de 10 mil alevinos de peixes.



“A união das equipes do município e o entendimento do prefeito KIQ sobre a importância de dar condições adequadas para o escoamento da safra agrícola, foi fundamental para a finalização de mais este serviço que tanto agrega para o setor produtivo”, avalia o secretário de Agricultura, Tarcísio Barbosa de Souza.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí