Município libera tráfego na ponte da prainha do Caiuá na Estrada Pioneiro Ravidute

O município de Paranavaí finalizou as obras e recuperou a ponte da prainha do Caiuá, na Estrada Pioneiro Ravidute. Após alguns dias interditada, o tráfego no local será liberado totalmente. Os reparos foram feitos pela Secretaria de Infraestrutura.

Veja também: Município proíbe tráfego de caminhões na Estrada Pioneiro Ravidute



Ponte da prainha do Caiuá na Estrada Pioneiro Ravidute





“Sabemos que a ponte do Caiuá, nas proximidades da prainha, é um local bem movimentado, por isso, optamos por interditar a ponte e fazer as correções necessárias. Foi trocado o madeiramento da ponte por completo. Agora, vamos liberar o tráfego e temos certeza que a população vai transitar com mais segurança”, disse o secretário de Agricultura, Tarcísio Barbosa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí