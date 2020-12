Município lamenta falecimento do ex-secretário Ramiro Kulevicz

A Prefeitura de Paranavaí lamenta o falecimento do ex-secretário de Meio Ambiente, Ramiro Kulevicz, aos 59 anos de idade, em decorrência de complicações do Covid-19. Ele foi positivado para a doença no dia 16 de novembro e estava desde o dia 19 de novembro internado na UTI da ala Covid da Santa Casa.

Ramiro Kulevicz nasceu no dia 2 de julho de 1961 em Paranavaí. Formado em Administração pela Fafipa em 1987 e em Direito pela Unipar em 1998. Era pecuarista, dedicado também à suinocultura, e nos últimos anos atuava como diretor na Sociedade Rural do Noroeste do Paraná, cooperando com a realização das edições da ExpoParanavaí.

Exerceu a função de secretário municipal de Meio Ambiente em Paranavaí de janeiro de 2017 a fevereiro de 2020 e era reconhecido pelos servidores por sua cordialidade e respeito com todos.

Ramiro deixa enlutados a esposa Ângela Westarb Kulevicz e os três filhos, Matheus, Jordão e Manuela.

Aos familiares e amigos, o município presta sua solidariedade e mais sinceros sentimentos pela perda.



