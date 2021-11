Município substitui decreto de emergência em decorrência de temporal

O município de Paranavaí publicou um novo decreto sobre o estado de emergência em Paranavaí. Com algumas alterações e outras adições, o Decreto Municipal 23.035/2021 substitui o Decreto 23.010 em decorrência das consequências e prejuízos na cidade por conta da tempestade do último dia 23 de outubro.

O Decreto autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação do Conselho Municipal de Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.



Também fica autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação do Conselho Municipal de Defesa Civil.

Com o decreto, as autoridades administrativas e os agentes da Defesa Civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta ao desastre e em caso de risco iminente, estão autorizadas a: entrarem nas casas para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação; e usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização posterior se houver dano.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí