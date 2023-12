No primeiro dia de funcionamento, Restaurante Popular serviu 500 refeições e teve aprovação da população

O Restaurante Popular Comida Boa de Paranavaí abriu suas portas pela primeira vez nesta sexta-feira, dia 15, e já caiu no gosto da população. Com apenas meia hora de funcionamento, mais de 100 refeições já haviam sido servidas e até às 14h, a meta de 500 refeições do dia já tinha sido alcançada.

O seu Paulo Prado Gomes, morador do Jardim Canadá, foi o primeiro da fila. Aos 69 anos e aposentado, ele passou por todas as etapas de atendimento: comprou seu ticket de R$ 3,00 no caixa; lavou suas mãos com água e sabonete líquido e higienizou com álcool nas pias de entrada; passou pela catraca; pegou sua bandeja; foi servido de todos os alimentos do cardápio (salada de alface e cenoura, arroz, feijão, strogonoff de frango, batata palha, banana e suco de abacaxi); se acomodou em uma das mesas e almoçou com os amigos que conheceu na fila. E o que será que ele achou da comida? “Muito boa, saborosa, bem temperada e na medida certa. Para mim, que sou sozinho, vale muito a pena vir almoçar aqui, pagando tão barato”, disse ele.

Em outra mesa, uma família de seis pessoas (pai, mãe e quatro filhos) almoçava e também aprovou o Restaurante Popular. “Hoje, pra comprarmos um marmitex, gastamos em média R$ 20,00 e não conseguimos alimentar toda a nossa família. Aqui, pagamos R$ 15,00 (já que uma das crianças tem menos de dois anos e não paga) e todos comeram muito bem. É muito bom para nós termos essa possibilidade”, disse a mãe.

A expectativa da Secretaria Municipal de Assistência Social é de que o Restaurante Popular sirva, em média, 10.500 por mês – um total de 126 mil por ano. Cada refeição tem o custo de R$ 3,00 para a população, que pode ser pago via PIX, cartão (débito ou crédito) ou dinheiro. As refeições são servidas de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, para consumo no local.

O cardápio oferecido no Restaurante Popular é comida fresca, preparada diariamente e balanceada nutricionalmente, com uma opção de carboidrato (arroz), duas proteínas (sendo feijão e uma carne), uma guarnição (refogado, macarrão, polenta, batata ou mandioca), salada, sobremesa, suco e água.

O Restaurante Popular Comida Boa é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Paranavaí e a empresa Nutri & Saúde, contratada via licitação para gerir o serviço. São 12 funcionários contratados para gerenciar todo o atendimento. O restaurante fica na Rua Sebastião Felipe Moreira, s/nº - Vila Operária, ao lado do Centro da Juventude.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí