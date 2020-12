Novos boletos do IPTU 2021 já foram reimpressos e começam a ser redistribuídos em Paranavaí

A agência dos Correios de Paranavaí inicia nesta segunda-feira (28/12) a redistribuição dos mais de 48,5 mil boletos do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) 2021. Os boletos precisaram ser reimpressos para evitar transtornos para os contribuintes, depois de ser verificado um erro em vários códigos de barras. A orientação da Secretaria Municipal de Fazenda é para que, quem já recebeu o boleto em casa, só realize o pagamento após o recebimento desta nova remessa de boletos com os códigos de barras corrigidos.

“A nova remessa de boletos foi impressa em preto e branco, assim é possível diferenciar os dois documentos e pagar o correto. Quem não quiser aguardar o recebimento dos novos boletos pode retirar a 2ª via pela internet ou pessoalmente no balcão de atendimento da Prefeitura”, explica o secretário de Fazenda, Gilmar Pinheiro.

Para retirar a 2ª via do boleto do ITPU 2021, basta acessar o site da Prefeitura de Paranavaí (www.paranavai.pr.gov.br) e fazer o seguinte caminho: Acesso Rápido > Cidadão Web > Guias para pagamento > Guia de IPTU. Lembrando que para retirar a 2ª via do ITPU pela internet, é necessário ter em mãos o número da Inscrição Imobiliária.

Quem recebeu o boleto do IPTU 2021 em casa e já realizou o pagamento, deve entrar em contato com a Secretaria Municipal de Fazenda através do telefone (44) 3421-2323, para obter mais informações.

Confira as condições de pagamento, prazos e descontos do IPTU 2021:

Em parcela única - Até 15 de janeiro => 10% de desconto - Até 12 de fevereiro => 5% de desconto - Até 12 de março => 3% de desconto

Parcelamento - Em 10 vezes sem desconto, sendo que o último vencimento não poderá ser superior a 31 de outubro.

Isenção

- Pedidos de isenção => até 30 de setembro

Quem tem direito a pedir isenção?

Idosos com mais de 65 anos, viúvos, aposentados e pensionistas que tenham uma renda individual de até dois salários mínimos, sejam proprietários de um único imóvel e residam no local, podem pedir a isenção do pagamento da taxa de IPTU. O mesmo vale para deficientes físicos e portadores de doenças especiais (com renda individual de até três salários mínimos), imóveis com até 70 m² (que não seja apartamento e com renda familiar de até dois salários mínimos) e imóveis localizados em área de erosão num raio de 100 metros.

Coleta de Lixo

- Pagamento à vista com 3% de desconto, até o dia 15 de janeiro - Para pagamento sem desconto, a taxa de coleta de lixo será enviada automaticamente para a Sanepar e parcelada em até 8 vezes para pagamento junto com a fatura de água

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí