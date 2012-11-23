"O progresso de uma cidade acontece quando existe união", diz prefeito na inauguração do novo terminal do aeroporto

O novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Regional de Paranavaí (SSPI) - Edu Chaves foi inaugurado nesta quinta-feira (16), em solenidade que reuniu autoridades, lideranças e a comunidade. O espaço tem 713,07 m² e foi construído para dar suporte à operação do aeroporto e preparar a estrutura para a futura implantação de voos comerciais.

Além do terminal, já estão concluídos o muro patrimonial e as vias de serviço. Durante a solenidade, também foi assinada a ordem de serviço para o balizamento noturno e a sinalização da pista. Outro equipamento em implantação é o PAPI, um sistema de luzes que auxilia o piloto na aproximação para pouso, indicando se a aeronave está na altura correta.

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Durante a cerimônia, o prefeito Mauricio Gehlen falou sobre o impacto da obra e o esforço conjunto para viabilizar o investimento. “É uma alegria entregar esse terminal para Paranavaí e toda a região. Esse é um exemplo de que o progresso de uma cidade acontece quando existe união, com investimentos do Governo Federal, do Estado e do município. É um espaço preparado para atender melhor quem utiliza o aeroporto e acompanhar o crescimento da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

“Agora, com a Infraero, avançamos para uma nova fase. Já estamos organizando novas áreas de hangar e criando condições para que empresários utilizem o aeroporto daqui mesmo. A pista tem capacidade para receber aeronaves maiores e isso deve facilitar a vida de quem precisa se deslocar, além de gerar novas oportunidades para Paranavaí e toda a região”, finalizou o prefeito.

O superintendente de engenharia da Infraero, Diego Pupo, comentou sobre os próximos passos para a operação do aeroporto. “Estamos em tratativas para iniciar voos regulares, com pelo menos três frequências semanais, com destino a Curitiba e a São Paulo. Também vamos avançar com o novo balizamento, junto com a sinalização da pista, o que permitirá operações 24 horas. Isso facilita atendimentos emergenciais, como o transporte de órgãos, e aumenta a capacidade operacional do aeroporto”, explicou o superintendente de engenharia da Infraero, Diego Pupo.

Confira as falas das outras autoridades:

“Era algo que parecia distante, quase impossível, e hoje se torna realidade. Paranavaí dá um passo importante e só tem a ganhar com essa estrutura, que passa a atender melhor a população e a região”, afirmou o presidente da Câmara, Carlos Augusto.

“Esse aeroporto faz parte de um projeto nacional que previa a revitalização de aeroportos regionais. Além da estrutura entregue, vamos avançar com o balizamento noturno, permitindo operações a qualquer hora. Isso muda a dinâmica do transporte, inclusive em situações como transplante de órgãos, e também fortalece a aviação executiva e a chegada de investidores”, afirmou o deputado federal Tião Medeiros.

“O Brasil vive um momento importante de retomada de investimentos em infraestrutura, com obras em rodovias e aeroportos em várias regiões. São ações que impactam diretamente a vida da população e contribuem para o desenvolvimento das cidades”, disse o deputado estadual Arilson Chiorato, que representou o governo federal.

“Para atrair empresas e gerar emprego, não basta incentivo, é preciso estrutura. Quando entramos neste aeroporto, a sensação é de uma cidade mais moderna, preparada para crescer. Isso coloca Paranavaí em condição de se consolidar como polo regional”, disse o deputado estadual Leônidas Fávero.

“Antes mesmo de ser prefeito, quando eu era delegado, tivemos informações de que o aeroporto estava sendo usado por quadrilhas, o que levou a uma operação da Polícia Federal que desmantelou esse grupo. Mais tarde, já na Prefeitura, começamos a estruturar melhor o aeroporto, com investimentos e planejamento. Houve um trabalho técnico para demonstrar o potencial de Paranavaí e levar essa proposta à Infraero e à Anac. Ver tudo isso concretizado hoje é um dos momentos mais importantes da minha vida”, contou o ex-prefeito Carlos Henrique Rossato Gomes.

“O desenvolvimento de uma cidade passa pela infraestrutura. Paranavaí avançou com obras importantes ao longo dos anos e o aeroporto é parte desse processo. Além disso, a região tem potencial turístico, como Porto Rico e o Rio Paraná, e uma estrutura como essa facilita a chegada de visitantes e novos investimentos”, afirmou o superintendente do Equilíbrio Regional do Paraná, Rogério Lorenzetti.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí