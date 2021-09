Obra para reforma do ginásio do Distrito de Sumaré é iniciada

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, vai investir R$ 660 mil com recursos próprios para reformar o Ginásio Esportivo do Distrito de Sumaré. A obra é aguardada pela população há anos e trará inúmeros benefícios para toda a região.

“Nos últimos anos, dois vendavais causaram inúmeros danos permanentes ao ginásio. Com a reforma, esperamos de que o ginásio finalmente possa estar em plenas condições de uso pela comunidade esportiva e também pela escola do distrito”, disse o prefeito KIQ.

Segundo o secretário de Esportes e Lazer, Rafael Octaviano, o ginásio é de 1995 e nunca passou por uma grande reforma. “Além de nunca passar por uma reforma, tivemos vendavais que destruíram a estrutura e complicaram a manutenção do ginásio. Com essa obra vamos ofertar um ginásio de melhor qualidade a todos”, exalta.

A empresa vencedora da licitação foi a Porto Construções Civis Ltda. A reforma atingirá praticamente todo o ginásio. “Serão reformados os vestiários e banheiros. A cobertura também será reformada. O piso da quadra receberá pintura epóxi. As paredes e arquibancadas vão ser reparadas e pintadas. A parte elétrica inteira do ginásio será refeita, com iluminação da quadra com refletores de LED. O calçamento ao redor também será regularizado. O ginásio passará a possuir acessibilidade e também atenderá as exigências de normas de Prevenção de incêndios e pânico”, afirma o secretário de Desenvolvimento Urbano, Darlan Alves.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí