Oficina de Turismo reuniu integrantes da região turística Águas do Arenito Caiuá

Uma Oficina de Turismo ministrada por técnicos do Governo do Estado nesta quinta-feira (19/10) reuniu prefeitos, secretários municipais, gestores ligados ao turismo e pessoas que trabalham no universo turístico (agentes de viagens, rede de hotelaria, promotores de eventos, etc.) integrantes da AARCA (Águas do Arenito Caiuá), região turística criada em 2022.

“Nossa intenção com essa Oficina é capacitar Paranavaí e região para atendimento ao turista e criação de ações voltas ao turismo, gerando desenvolvimento econômico. É um dia de muito trabalho técnico que vem coroar todo um esforço que a AARCA realizou no ano passado para se consolidar, um trabalho feito a várias mãos, com vários municípios”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Paranavaí, Carlos Emanuel Rodrigues.

“O trabalho realizado desde o ano passado para a consolidação da AARCA é muito importante, mostrando a força dessa região. Hoje o turismo é o carro chefe do Estado, é uma prioridade, porque vemos o turismo como uma oportunidade de emprego, de renda, de atividade econômica para os municípios”, reforçou a coordenadora de Regionalização da Secretaria de Turismo do Estado do Paraná, Alessandra de Paula Xavier.

Para o presidente da AARCA, Guto Costa, “essa é uma nova fronteira que o Paraná começa a adentrar. Anos atrás, foi a fronteira agrícola que fez o Estado crescer, depois a industrial, e agora o novo caminho do Paraná é o caminho do turismo. A AARCA está apenas começando, mas já estamos começando com passos fortes, buscando conscientizar todos os municípios de que o grande desenvolvimento regional vai se dar pelo turismo”.

“O turismo para nós é essencial. Temos que fortalecer cada vez mais a nossa região. Tivemos um bom exemplo com os Jogos da Natureza, realizado aqui há algumas semanas. Vimos competições de paraquedismo, kart, vôlei de areia, apresentações de balonismo e tantos atrativos inusitados para nós. Foi uma ação de fomento que veio para movimentar o comércio, atrair o público com atividades diferenciadas de lazer, e mostrar o potencial turístico da nossa região”, finalizou o vice-prefeito de Paranavaí, Pedro Baraldi.

Também participaram da abertura da Oficina o presidente do Conselho Municipal de Turismo de Paranavaí, Jairo Venâncio; e os vereadores Delcides Pomin Júnior e Professora Ivany Azevedo.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí