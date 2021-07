Onda de ar frio faz novamente a madrugada mais fria do ano

Conforme previsto, a forte onda de ar frio que já atingia o estado se intensificou ainda mais sobre todas as regiões do estado do Paraná na última madrugada. O frio foi rigoroso em todas as áreas do Paraná, inclusive nas praias, e ocorreram geadas em todas as regiões. Novamente conforme previsto, na região de Paranavaí ocorreram geadas de intensidade moderada, com temperatura mínima registrada foi de 1,4° (ontem havia sido 2,2°), portanto nova mínima registrada no ano.

Tivemos o registro de temperaturas negativas novamente em várias regiões do Paraná. No mapa abaixo é possível observar as temperaturas mínimas registradas hoje nas estações do Simepar.



Temperaturas mínimas registradas no Paraná nesta madrugada - clique para ampliar



O resfriamento segue expressivo nesta quinta-feira em praticamente todo o Paraná. Será mais um amanhecer de temperaturas baixas no estado. Já não fica tão gelado como nos dias anteriores, mas a massa de ar polar mantém a condição favorável para ocorrência de geadas em vários setores do Estado. No decorrer do dia, o sol predomina, mas as temperaturas seguem amenas.

Mapa e informações do Simepar