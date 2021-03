Parlamentar doa subsídios e pede participação de todos na imunização dos paranavaienses

O vereador Luís Paulo Hurtado, manifestou no final da semana passada, que irá doar seu subsídio de 2021, cerca de R$ 58 mil, para colaborar com a compra de vacinas contra a Covid-19. Ontem, 15, durante a sessão ordinária, após a aprovação em primeira discussão do projeto que autoriza o município a adquirir vacinas, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde por meio de consórcio público, o parlamentar ressaltou a importância da colaboração de todos.

Veja também: Campanha "Imuniza Paranavaí" vai arrecadar dinheiro para compra de vacinas

“Quero reafirmar meu compromisso. Na campanha eleitoral disse aos eleitores que não faria da política uma profissão, pelo contrário, quero servir minha cidade e ajudar sempre que for necessário. E agora estamos vivendo um momento de envidar esforços para imunizar nossa população. Queremos salvar a vida dos nossos paranavaienses e toda colaboração é bem-vinda”, argumentou o parlamentar.

Segundo Luís Paulo, sua decisão foi influenciada pelo prefeito Carlos Henrique Rossato Gomes (Delegado KIQ), “que abriu mão do subsídio durante o mandato para a compra de vacinas”.

Para ajudar com recursos, empresas de Paranavaí aderiram a uma parceria, no qual 5% das vendas realizadas de 15 a 31 de março serão destinadas para a compra de mais vacinas, caso da Ki-Pé Calçados, Mana Mauê e Jorrovi. “Mais empresas e lideranças estão aderindo de alguma forma para corroborar com a imunização. No entanto, precisamos de mais força e mobilização para angariar mais dinheiro. Espero que esta fase seja logo superada em nossas vidas”, disse Luís Paulo.

Quem quiser participar da campanha “Imuniza Paranavaí”, lançada pelo Município e Associação Comercial e Empresarial (Aciap) pode realizar a doação pela Cooperativa Sicoob - banco 756, agência 4340, conta 202.586-8 - ou pelo Pix imuniza@aciapparanavai.com.br

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí