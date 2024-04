O projeto de pavimentação da Estrada Cristo segue a todo vapor em Paranavaí. Há poucos dias, foi iniciada a pavimentação em blocos sextavados do início da estrada, em um trecho de aproximadamente 4,3 km de extensão. Para esta obra, o investimento é de pouco mais de R$ 7,2 milhões, sendo R$ 3,7 milhões de recursos da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná (SEIL) e mais R$ 3,5 milhões de contrapartida do município.

“Sabemos que essa é uma obra muito aguardada pelos moradores e que vai beneficiar milhares de pessoas, pois além dos que residem nas proximidades, o município pretende explorar a área fomentando o turismo rural e fazer uma ligação até o Rio Paranapanema”, disse o secretário de Infraestrutura, Mateus Marrique.



Pavimentação de novo trecho da Estrada Cristo Rei tem 12,8% obra executada





Esse não é o único trecho da Estrada Cristo Rei que será pavimentado. Além dos 4,3 km do início da estrada, já está em execução um trecho de 5,2 km para ligar a BR-577 até a margem do Rio Paranapanema e outro trecho de 6,1 km será licitado em breve.

“Esse investimento em estradas rurais do município é histórico. Uma obra dessa magnitude vai ajudar muito o escoamento de safra, bem estar dos produtores da região, além de facilitar para aqueles que usam a estrada para turismo rural da região. A Estrada Cristo Rei é uma das mais movimentada do município e tem um número expressivo de alunos que são transportados diariamente”, ressaltou o secretário de Agricultura, Tarcísio Barbosa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí