População já pode agendar horários para uso da mini arena do Estádio WW

Quem quiser agendar um horário para jogar futebol ou basquete com os amigos na mini arena sintética (Meu Campinho) instalada no espaço anexo ao Estádio Municipal Waldemiro Wagner, já pode fazer suas reservas de horário gratuitamente. A recém-inaugurada mini arena tem quadra de futebol society com grama sintética, incluindo alambrado, arquibancada e iluminação em LED, além de meia quadra de basquete (3x3) para a prática da modalidade street.

Para agendar o uso do espaço, basta comparecer pessoalmente na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Av. Heitor Furtado, s/n – próximo ao Ginásio Noroestão), e pegar uma Requisição de Uso para o dia e horário desejado. É importante lembrar que as reservas serão feitas sempre para a semana corrente.

O controle de uso do espaço deve acontecer em parceria com a própria população que for usar o local, através da apresentação da Requisição de Uso. A Guarda Municipal também dará suporte para o controle de uso da mini arena.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria de Espores e Lazer, ou através do telefone (44) 3422-1516.

