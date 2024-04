Posto de combustível é desinterditado pelo Procon

O Procon de Paranavaí realizou na última terça-feira, dia 2/4, fiscalização no posto de combustível da cidade que havia sido interditado no dia anterior. Após teste e análise do teor do etanol na gasolina junto ao estabelecimento, não foram constatadas irregularidades, fato que ocasionou a desinterdição das bombas de combustíveis.

Ressalta-se que o Procon não atestou a qualidade do combustível, o que só pode ser avaliado com análise laboratorial. O órgão de defesa do consumidor aferiu a quantidade de etanol na composição da gasolina, que estava dentro dos padrões da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O auto de infração continua em vigor com os prazos para possível impugnação por parte do estabelecimento, garantindo a ampla defesa e contraditório.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí