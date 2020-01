A Prefeitura de Paranavaí, através da Secretaria Municipal de Administração, divulga nesta terça-feira, dia 28 de janeiro, o resultado final do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação em caráter excepcional e temporário de sete profissionais médicos para o município. No total, o PSS recebeu 16 inscrições válidas para o cargo de Médico Plantonista para atuar na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas, e 24 inscrições válidas para Médico Clínico Geral para atuar nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

“A necessidade de abertura do Processo Seletivo foi por conta da situação de emergência no município em razão da infestação pelo mosquito Aedes aegypti, o que tem causado o aumento de casos de dengue, Zika Vírus e Febre Chikungunya em Paranavaí. Os profissionais que forem assumir as vagas disponíveis serão contratados temporariamente pelo período de até 180 dias, podendo haver prorrogação por igual período, ou enquanto persistir a situação de surto ou epidemia de dengue no município, ou ainda até que a vaga seja ocupada por servidor público efetivo, nomeado em Concurso Público”, explica o diretor de Recursos Humanos, João Bruno Jabur.

A expectativa do município é que, assim que vencido o prazo de 48 horas para interposição de recursos, já seja possível preparar a homologação do resultado e o chamamento dos profissionais. “A ideia é que até o dia 10 de fevereiro, no máximo, todos já estejam trabalhando”, frisa o diretor de RH.

O Edital de Divulgação do Resultado Classificatório Final do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020 está disponível no Portal da Transparência do município, através do link https://bit.ly/37L7xut

Mais informações podem ser obtidas na Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura pelo telefone (44) 3421-2323 – ramal 1229, ou pelo whatsapp no número (44) 99149- 0484.

